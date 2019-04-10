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NBA／想當自由小鳥 魔術強森嘆想稱讚衛少都不行

2019-04-10 11:23聯合報 記者劉肇育╱即時報導

魔術強森無預警的召開記者會宣布將請辭總裁一職，強調主因是想要回自由。 美聯社
魔術強森無預警的召開記者會宣布將請辭總裁一職，強調主因是想要回自由。 美聯社
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洛杉磯湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）在今天與波特蘭拓荒者之戰前，無預警的召開記者會宣布將請辭總裁一職，在記者會上他多次強調在接下總裁職務後過得並不開心，就連想要發推特讚美他隊球員都會遭到聯盟介入調查，不過在辭掉總裁工作後，他又能再當自由的小鳥。

在2017年臨危授命接下湖人總裁工作後，魔術強森過去兩年多來非議不斷，尤其是過去就愛高談闊論的個性，讓湖人不斷被質疑有違規招募球員的狀況，遭到聯盟介入調查，其中又以日前他表示希望教導76人西蒙斯（Ben Simons）成為高大控球後衛技巧的爭議，讓魔術強森直言相當受挫。

「無法幫助那些我想要幫助的年輕球員，甚至不能發推特稱讚衛斯特布魯克（Russell Westbrook），恭喜他連續三個賽季平均大三元，因為我這樣做，大家就會說我違規招攬球員。」在今天記者會上魔術強森忍不住大吐苦水，「我熱愛自由，我原本就擁有一段很美好的生活，這讓我不斷想著，幹嘛要受這些拘束。」

魔術強森表示，現在的工作無法讓自己為熱愛的籃球發聲，今天做出辭職決定後，他將再成為自由的小鳥，「我們球隊現在處在不錯的位置，並且擁有一名超級球星，球隊目前已經走在對的方向上，如果不是這樣，我會選擇繼續留下承擔責任。還記得在我退休時，我說想要成為一名商業人士，在我接下湖人總裁的工作前，其實我的事業做得並不差，但如果我繼續留下，必須放棄自我。」

魔術強森強調，是在今天才做出辭職決定，此前他甚至未跟老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）進行過討論，甚至有美國媒體指出，魔術強森在前一次與詹姆斯（LeBron James）會面時，也未曾向他提過辭職一事。

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