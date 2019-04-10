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NBA／熱火無緣季後賽 韋德主場華麗謝幕

2019-04-10 11:01聯合報 記者劉肇育╱即時報導

熱火確定無緣季後賽，韋德在主場華麗謝幕。 美聯社
熱火確定無緣季後賽，韋德在主場華麗謝幕。 美聯社
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邁阿密熱火在今天與費城76人之戰，雖然比賽進行到一半就因為底特律活塞逆轉擊敗曼菲斯灰熊，讓熱火確定無緣季後賽，但「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）仍在主場球迷的支持聲中拿下30分，幫助熱火以122：99擊敗76人，在主場華麗謝幕。

熱火在今天賽前特別為韋德製作了致敬影片，希望讓他能在效力了14個賽季的熱火主場華麗謝幕，在賽前致詞中他一一感謝現任與前隊友和教練，以及一路支持他的球迷，「謝謝你們本賽季陪我完成最後一舞，我很享受與你們在一起的這個賽季，兄弟一輩子都會是兄弟，我愛你們，熱火國度。」

而在今天比賽中韋德也擔任球隊先發，並在開賽後就上演單手爆扣，隊友們也隨即提供火力支援，幫助熱火首節就一度取得14分領先優勢，反觀已提前為季後賽做準備的76人相當識趣，將場上焦點都留給了韋德一人。

末節韋德持續留在場上，並且在第四節中段一度連續飆進三記三分球，讓包含他的妻子在內的場邊球迷紛紛起身為他鼓掌，在韋德單節投進四顆三分球領軍下，終場熱火就以23分差距擊敗76人，讓全場拿下30分的韋德以英雄姿態退場。

不過在今天熱火與76人比賽過程中，與熱火進行東區最後一張季後賽門票卡位的活塞逆轉擊敗灰熊，雙方在對戰成績平手，比較同區對戰成績由活塞佔優勢的情況下，熱火也確定無緣今年季後賽，也代表著下一場在布魯克林籃網主場舉行的例行賽，將會是韋德NBA生涯的最終戰。

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）仍在主場球迷的支持聲中拿下30分。 美聯...
「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）仍在主場球迷的支持聲中拿下30分。 美聯社
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韋德在熱火主場最終戰。 美聯社
韋德在熱火主場最終戰。 美聯社
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韋德主場告別戰。 美聯社
韋德主場告別戰。 美聯社
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美聯社
美聯社
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熱火韋德76人
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