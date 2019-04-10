親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

不斷更新／直播中！《台北米其林指南2019》摘星名單

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

運動筆記ZEPRO CITY RUN 彰化場10K路線試跑活動北頭洋走標
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA熱火致敬Dwyane Wade獨行俠致敬Dirk Nowitzki

NBA／就到這裡了？ 戴維斯鵜鶘封關戰穿著引臆測

2019-04-10 10:02聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鵜鶘封關戰，戴維斯穿著了一件印有「Thats All Folks（就到這裡了）」...
鵜鶘封關戰，戴維斯穿著了一件印有「Thats All Folks（就到這裡了）」的衣服現身場邊，被美國媒體猜測是在宣告與鵜鶘的關係就此結束。 美聯社
分享

紐奧良鵜鶘與明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的關係將就此結束？在今天鵜鶘與金州勇士的例行賽封關戰中，戴維斯穿著了一件印有「Thats All Folks（就到這裡了）」的衣服現身場邊，被美國媒體猜測是在宣告與鵜鶘的關係就此結束。

戴維斯在今年季中傳出「賣我」傳聞，鵜鶘球團也一度接受與湖人的報價對談，但雙方不歡而散，戴維斯雖然在下半季仍代表鵜鶘出賽，不過從上月底出戰火箭後，就因為腰傷都未再登場，不僅個人賽季提前落幕，今天的穿著更讓外界引發臆測。

在今天出戰勇士賽前，鵜鶘主帥簡崔（Alvin Gentry）也表示，本賽季對於球隊確實是多事之秋，「我不確定自己是否能找到一個形容詞來形容這個賽季，但很不幸的這就是一個多事的球季，明顯的傷病問題嚴重的影響了我們，你必須要不斷調整和前進，這是我們一直在做的。」

對於球團在戴維斯傳出賣我傳聞後，於二月開除總管丹普斯（Dell Demps），遲遲未找到正式接替人選，簡崔表示自己並不擔心，「我在這個聯盟已經31年，沒有什麼能讓我感到不安，我必須做好教練的工作，直到他們開除我為止，事情就是這麼簡單。」

鵜鶘戴維斯勇士
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

NBA／才傳與華頓無交流 魔術強森請辭湖人總裁

2019-04-10 09:29

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

2019-04-10 08:57

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

NBA／老八對手是誰？字母哥不在意

2019-04-10 00:05

NBA／收到聯盟假摔警告 里拉德推特回應

2019-04-09 17:42

NBA／主場最終戰？ 諾維茨基：肯定百感交集

2019-04-09 17:33

NBA／杜蘭特動向受矚目 勇士老闆願頂薪續簽

2019-04-09 17:25

NBA／丹東尼腸病毒連三戰缺陣 哈登老神在在

2019-04-09 16:26

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

NBA／最年輕MVP返風城？ 羅斯透露未來去向

2019-04-09 09:43

NBA／球員票選誰被高估 衛少、追夢綠並列首位

2019-04-09 09:06

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融3支0 火腿、軟銀9局因雨裁定平手

2019-04-09 21:33

NBA／杜蘭特動向受矚目 勇士老闆願頂薪續簽

2019-04-09 17:25

NBA／林書豪三節6分4助攻 暴龍98：78灰狼

2019-04-10 09:52

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17

中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

2019-04-09 12:31

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

NBA／收到聯盟假摔警告 里拉德推特回應

2019-04-09 17:42

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

籃球／第一屆Jr. NBA聯賽 陳力生喊話討回冠軍

2019-04-09 16:15

NBA／主場最終戰？ 諾維茨基：肯定百感交集

2019-04-09 17:33

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

2019-04-10 09:16

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

MLB／林子偉秀紅襪14克拉冠軍戒 領完再下3A

2019-04-10 08:02

NBA／丹東尼腸病毒連三戰缺陣 哈登老神在在

2019-04-09 16:26

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

日職／宋家豪亂流無失分奪中繼 陽岱鋼吞3K

2019-04-09 21:01

中職／陳禹勳挨滿貫砲 洪總：太過閃躲

2019-04-09 23:10

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29

MLB／派卓亞歸隊 林子偉被下放3A

2019-04-09 23:20

完全打擊+連三場開轟 雙城慧眼識英雄

2019-04-10 07:00

NBA／才傳與華頓無交流 魔術強森請辭湖人總裁

2019-04-10 09:29

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

中職／再見全壘打！朱育賢敲回單場MVP

2019-04-09 23:57

新加坡羽賽／戴資穎參戰 周天成拚2連霸

2019-04-09 21:25

日職／王柏融手感熄火 打擊率跌破三成

2019-04-10 00:03

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

中職／不急拉瑞安 獅隊需知念廣彌頂中繼

2019-04-09 19:56

日職／大雨澆熄手感 王柏融室外球場打擊率僅1成33

2019-04-09 21:51

HBL／台東高中二度乙組聯賽封王 全靠毅力和智取

2019-04-09 18:31

NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

2019-04-10 08:57

MLB／今日戰績表 史奈爾帶頭光芒先發35.2局0失分

2019-04-09 16:42

中職／猿朱育賢單場雙響擒獅 暫居聯盟三冠王

2019-04-09 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top