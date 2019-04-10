NBA／就到這裡了？ 戴維斯鵜鶘封關戰穿著引臆測

2019-04-10 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



鵜鶘封關戰，戴維斯穿著了一件印有「Thats All Folks（就到這裡了）」的衣服現身場邊，被美國媒體猜測是在宣告與鵜鶘的關係就此結束。 美聯社 分享 facebook

紐奧良鵜鶘與明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的關係將就此結束？在今天鵜鶘與金州勇士的例行賽封關戰中，戴維斯穿著了一件印有「Thats All Folks（就到這裡了）」的衣服現身場邊，被美國媒體猜測是在宣告與鵜鶘的關係就此結束。

戴維斯在今年季中傳出「賣我」傳聞，鵜鶘球團也一度接受與湖人的報價對談，但雙方不歡而散，戴維斯雖然在下半季仍代表鵜鶘出賽，不過從上月底出戰火箭後，就因為腰傷都未再登場，不僅個人賽季提前落幕，今天的穿著更讓外界引發臆測。

在今天出戰勇士賽前，鵜鶘主帥簡崔（Alvin Gentry）也表示，本賽季對於球隊確實是多事之秋，「我不確定自己是否能找到一個形容詞來形容這個賽季，但很不幸的這就是一個多事的球季，明顯的傷病問題嚴重的影響了我們，你必須要不斷調整和前進，這是我們一直在做的。」

對於球團在戴維斯傳出賣我傳聞後，於二月開除總管丹普斯（Dell Demps），遲遲未找到正式接替人選，簡崔表示自己並不擔心，「我在這個聯盟已經31年，沒有什麼能讓我感到不安，我必須做好教練的工作，直到他們開除我為止，事情就是這麼簡單。」