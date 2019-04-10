NBA／才傳與華頓無交流 魔術強森請辭湖人總裁

2019-04-10 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美媒報導，魔術強森向球團辭去總裁一職。 路透 分享 facebook

洛杉磯湖人在連續六個賽季無緣季後賽後，球隊老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）將季後是否更換總教練的決定權交給總裁魔術強森（Magic Johnson）與總管佩林卡（Rob Pelinka），不過在今天美國媒體報導，魔術強森在過去一周與主帥華頓（Luke Walton）之間全無交流，隨即傳來他今天將向球團辭去總裁一職。

在執掌湖人兵符的三個賽季以來，華頓與老闆珍妮．巴斯間保持著良好的互動，反觀他與魔術強森和佩林卡間卻無太密切的交流，不過在日前接受媒體訪問時，珍妮．巴斯不僅將華頓拿出來與前教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson）作比較，並透露已將換帥的決定權交給魔術強森。

根據湖人內部人士表示，珍妮．巴斯過去一直都是華頓的擁護者，不過在她將華頓是否續留的決定權交給魔術強森後，現在又傳出華頓與魔術強森已經有超過一周未有明確的交流，對於賽季提早落幕的湖人來說，似乎也代表著球團已經不將華頓列入未來的計畫之中。

不過在尚未對華頓的去留做出抉擇前，魔術強森今天先召開記者會，表示將辭去球團總裁一職，他向美國媒體透露，擔任湖人總裁這段期間讓他無法「做自己」，「當我不是湖人總裁時我更加開心，我想要與珍妮．巴斯保持良好的關係，而我認為當我還是這支球隊的老大哥或是大使時，讓我感到更多樂趣。」

魔術強森是在2017年2月被珍妮．巴斯任命為湖人總裁，取代了過往的舊勢力，不過魔術強森表示，這次請辭總裁一事，他尚未向珍妮．巴斯報告。