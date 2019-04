NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)今天進行例行賽主場生涯告別戰,賽前球團特別製作了韋德在熱火生涯三個階段的精華影片,並由大兒子札伊爾(Zaire wade)引領他入場,接受全場球迷高喊「MVP」的英雄式歡呼,讓韋德在致詞時說,「現在我要哭了嗎?」

生涯16個賽季有14季在邁阿密度過,並為熱火拿下了三座總冠軍的韋德,雖然仍有機會在生涯最後一個球季率隊打進季後賽,但今天仍由熱火球團先為他進行了主場告別活動,在賽前致敬影片中,將韋德生涯分成了與歐尼爾(Shaquille O’Neal)攜手奪冠,與詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)組成三巨頭完成二連霸,以及最終短暫離開熱火後又回歸三個重要階段。

在致敬影片的最後,韋德的大兒子札伊爾也從熱火休息室通道中走入球場,象徵著世代傳承,並將主角韋德引領入場,接受全場球迷的歡呼,韋德在致詞中仍不改幽默的說:「你們歡呼完了,現在我要哭了嗎?」隨後他也感謝了熱火教練團、隊友和球迷,「這個賽季對我真的有很不同的意義。」

對於執教以來最受倚重的韋德將於季後退休,熱火教練史波史特拉(Erik Spoelstra)在賽前接受媒體訪問時則表示,自己為韋德留下了一個教練的空缺,但這不一定適合他,「我認為他太聰明了,不應該來執教。」

至於曾效力過熱火的詹姆斯(LeBron James),雖然無法親自參與好兄弟的主場告別戰,但也在個人社群網站上上傳了一張在電視前觀戰的照片並留言,「我愛我的兄弟,韋德,多希望我今晚能夠參與你的主場告別戰,恭喜你擁有一段驚人的職業生涯。」

@DwyaneWade - We will always be proud to rep your name across our backs. This is, and forever will be, #WadeCounty. #L3GACY pic.twitter.com/JeSZQlPEaN