NBA／兒子引領告別熱火主場 韋德：我要哭了

2019-04-10 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）今天進行例行賽主場生涯告別戰，賽前球團特別製作了韋德在熱火生涯三個階段的精華影片，並由大兒子札伊爾（Zaire wade）引領他入場，接受全場球迷高喊「MVP」的英雄式歡呼，讓韋德在致詞時說，「現在我要哭了嗎？」

生涯16個賽季有14季在邁阿密度過，並為熱火拿下了三座總冠軍的韋德，雖然仍有機會在生涯最後一個球季率隊打進季後賽，但今天仍由熱火球團先為他進行了主場告別活動，在賽前致敬影片中，將韋德生涯分成了與歐尼爾（Shaquille O’Neal）攜手奪冠，與詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭完成二連霸，以及最終短暫離開熱火後又回歸三個重要階段。

在致敬影片的最後，韋德的大兒子札伊爾也從熱火休息室通道中走入球場，象徵著世代傳承，並將主角韋德引領入場，接受全場球迷的歡呼，韋德在致詞中仍不改幽默的說：「你們歡呼完了，現在我要哭了嗎？」隨後他也感謝了熱火教練團、隊友和球迷，「這個賽季對我真的有很不同的意義。」

對於執教以來最受倚重的韋德將於季後退休，熱火教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在賽前接受媒體訪問時則表示，自己為韋德留下了一個教練的空缺，但這不一定適合他，「我認為他太聰明了，不應該來執教。」

至於曾效力過熱火的詹姆斯（LeBron James），雖然無法親自參與好兄弟的主場告別戰，但也在個人社群網站上上傳了一張在電視前觀戰的照片並留言，「我愛我的兄弟，韋德，多希望我今晚能夠參與你的主場告別戰，恭喜你擁有一段驚人的職業生涯。」