NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



東區最後一席季後賽門票之爭由魔術、活塞、黃蜂、熱火四搶一，靜候對手出爐的公鹿隊米道頓倒是看得過癮。 美聯社 分享 facebook

東區最後一席季後賽門票之爭陷入白熱化，由魔術、活塞、黃蜂、熱火四搶一，靜候對手出爐的公鹿隊米道頓（Khris Middleton）倒是看得過癮，數周前就在關心的他也為戰況膠著緊張，形容就像大風吹牽一髮動全身。

公鹿隊本季打下聯盟最佳60勝，同時也是隊史38年來最佳，下周末將在主場迎接季後賽，不過目前對手尚未出爐，魔術、活塞、黃蜂、熱火隊各有機會，但目前看來活塞機率最大。

數周前就在關心戰況的米道頓，以旁觀者身分樂在其中，「感覺就像大風吹，可能得到最後一場才能分勝負。身在其中可能會備感壓力，但如果我是球迷大概會覺得很有趣。無論對到誰我們都已經做好準備。」

米道頓信心滿滿其來有自，公鹿本季對東區14支球隊都拿下對戰優勢，還橫掃最有可能的對手活塞。不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表示，事先設定好對手，下場都不會太好，做好本分最重要。

「不管我們首輪碰到誰，就是做好自己的本分。」安戴托昆波說，「我們目標就是先闖進次輪，其他都不想。」

魔術隊目前暫居第七，若下一戰輸給黃蜂，且籃網擊敗熱火，活塞贏球才有可能掉到第八。公鹿隊本季剋星黃蜂，想進季後賽要擊敗騎士且還要靠活塞做嫁，難度不小。熱火隊情勢更為不利，不僅要後兩戰全勝，還要活塞輸球且黃蜂至少吞一敗，才有機會讓韋德（Dwyane Wade）重返季後賽。