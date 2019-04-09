NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雖然仍未確定季後賽首輪對手，但休士頓火箭近來不斷進行調整，希望以最佳狀態迎接季後賽，尤其是季中才加盟的前鋒法瑞德（Kenneth Faried）對於將參加睽違五個賽季的季後賽，更是充滿高度期待。

法瑞德在日前與籃網買斷合約後轉投火箭旗下並獲得重用，他在加盟火箭的前15場比賽得分皆上雙，不僅加盟火箭後出賽25場平均12.9分8.2籃板的數據更都是近年新高，甚至還「長出」三分球能力，讓火箭對於他在季後賽的表現充滿期待，也讓法瑞德確信加盟火箭是正確的決定。

法瑞德坦言，即使過去幾年自己不受到球隊重用，但他始終相信自己有擔任先發球員的能力，「我總是覺得自己能在聯盟中有一番作為，我不會給任何人機會說我不屬於這個聯盟。」

對於當初加入火箭的決定，法瑞德透露除了希望加盟一支有競爭力的球隊外，還有另一個背後原因，那就是在之前籃網與火箭的比賽中，他發現了火箭在傷病問題不斷的情況下，啟用了小前鋒塔克（PJ Tucker）代打中鋒，成為他迫切想要加盟火箭的原因。

「他們當時一個大個子都沒有，我只要加盟就馬上能打球，雖然卡佩拉（Clint Capela）受傷讓我感到相當遺憾，但這同時也是為我開了一扇窗。」法瑞德說：「我在菜鳥球季就目睹了金塊大手筆簽下努內（Nene）又把他交易出去的現實面，這讓我很早就明白了這聯盟的殘酷之處。」