NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



維德在個人社群網站上上傳了小兒子錫安（Zion）參加同志遊行的照片，並強調自己會帶著驕傲支持兒子的任何決定。 路透 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）仍在為生涯最後一個季後賽的參賽權努力，但同一時間他也沒有忽視家人，他在個人社群網站上上傳了小兒子錫安（Zion）參加同志遊行的照片，並強調自己會帶著驕傲支持兒子的任何決定。

韋德的11歲兒子錫安公開表達性向，近日更與繼母一同參加同志遊行，雖然韋德因為賽季仍未結束無法跟隨參與，但在與暴龍比賽結束後，他隨即上傳了錫安參加遊行的照片，並留言表示「我們用驕傲支持彼此。」就連大兒子札伊爾（Zaire）也說，「無論如何，我們都愛著你。」

Dwayne Wade and Gabby Union supporting young Zion at Miami Pride is so beautiful, I could cry. I can’t imagine having had this type of support as a kid (or even young adult). Amazing example of living in and showing unconditional love 💕 pic.twitter.com/2cT8Ow6kik — Câmi Thomas (@CamiCruzThomas) April 7, 2019

韋德在文中提到，雖然自己不能陪伴兒子參與遊行，但在照片中他看到兒子開朗的笑容，讓他感到相當欣慰，「錫安他今天得到了屬於自己的應援團，我真的很希望能在現場看著他的笑容。」

NBA過去幾年來對於球員性向態度愈來愈開放，尤其是在2013年柯林斯（Jason Collins）成為首位公開出櫃的現役球員，獲得了不少球員與球迷的認同，過去魔術強森（Magic Johnson）之子強森三世（Earvin Johnson III）也曾公開出櫃，即使他因為星二代的身份遭到各界放大檢視，但魔術強森也是一路支持兒子。