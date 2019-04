NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

維德在個人社群網站上上傳了小兒子錫安(Zion)參加同志遊行的照片,並強調自己會帶著驕傲支持兒子的任何決定。 路透 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)仍在為生涯最後一個季後賽的參賽權努力,但同一時間他也沒有忽視家人,他在個人社群網站上上傳了小兒子錫安(Zion)參加同志遊行的照片,並強調自己會帶著驕傲支持兒子的任何決定。

韋德的11歲兒子錫安公開表達性向,近日更與繼母一同參加同志遊行,雖然韋德因為賽季仍未結束無法跟隨參與,但在與暴龍比賽結束後,他隨即上傳了錫安參加遊行的照片,並留言表示「我們用驕傲支持彼此。」就連大兒子札伊爾(Zaire)也說,「無論如何,我們都愛著你。」

Dwayne Wade and Gabby Union supporting young Zion at Miami Pride is so beautiful, I could cry. I can’t imagine having had this type of support as a kid (or even young adult). Amazing example of living in and showing unconditional love 💕 pic.twitter.com/2cT8Ow6kik