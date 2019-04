NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

猶他爵射手考佛挺身而出,今天在球員論壇上傳了一篇談論「種族主義」的文章。 歐新社 分享 facebook

「當警察打斷你隊友的腿時,你或許就會開始清醒一點。」猶他爵射手考佛(Kyle Korver)今天在球員論壇上傳了一篇談論「種族主義」的文章,提到即使他不斷避免接觸敏感的種族問題,但在NBA中以白人球員身份打球,確實仍讓他被動的享有各種「特權」。

考佛在他的文章「特權」中,引用隊友塞佛羅沙(Thabo Sefolosha)在2015年因種族歧視問題在夜店與人爆發衝突,以及近來雷霆衛斯特布魯克(Russell Westbrook)和場邊球迷的口角衝突挨罰事件,來闡述個人對於長期以來都無法解決的種族問題看法。

I've been trying to write this for a while. https://t.co/Qkt8aoVtdE