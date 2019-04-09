NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



猶他爵射手考佛挺身而出，今天在球員論壇上傳了一篇談論「種族主義」的文章。 歐新社 分享 facebook

「當警察打斷你隊友的腿時，你或許就會開始清醒一點。」猶他爵射手考佛（Kyle Korver）今天在球員論壇上傳了一篇談論「種族主義」的文章，提到即使他不斷避免接觸敏感的種族問題，但在NBA中以白人球員身份打球，確實仍讓他被動的享有各種「特權」。

考佛在他的文章「特權」中，引用隊友塞佛羅沙（Thabo Sefolosha）在2015年因種族歧視問題在夜店與人爆發衝突，以及近來雷霆衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和場邊球迷的口角衝突挨罰事件，來闡述個人對於長期以來都無法解決的種族問題看法。

I've been trying to write this for a while. https://t.co/Qkt8aoVtdE — Kyle Korver (@KyleKorver) April 8, 2019

「這就像是房間裡的大象（比喻問題太大而無緣願意碰觸），我在過去幾周一直思考這個問題，因為在一般的NBA比賽中，我與球迷有更多的共同點，而不是場上的球員。」考佛談到撰寫文章的目的時說：「我意識到一件事，那就是不論我多麽熱情的想要成為一名盟友，對於NBA和WNBA球員的情誼又是怎麼堅定不移，但我仍具有選擇的『特權』，這代表著我能夠選擇退出（反對種族主義鬥爭），正是因為我的膚色讓我有這樣的特權。」

考佛提到隊友塞佛羅沙在2015年的夜店衝突事件中，遭到警察打斷腿賽季提前報銷的狀況，他當下的第一個想法是，「為何他要在背靠背的比賽中去夜店？」他說：「在我和他談談前，其實我某種程度是要怪罪他，因為我認為，如果我是他，深夜在夜店外面警察是不會逮補我的，除非我做錯了什麼，但這樣的想法浮現，讓我感到相當丟臉。」

考佛隨後又談到衛斯特布魯克在近日與球迷的紛爭，並直言這件事在爵士隊造成相當大的迴響，而他也直言，身為一名白人，他應該要讓擔起這樣的責任，「對此我們人人有責，就這樣，不只是我們的行為會如何，我們的冷漠製造了一個對惡行很安全的環境，同樣有責任。」