NBA／最年輕MVP重返風城？ 羅斯透露新賽季去向

2019-04-09 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



明尼蘇達灰狼後衛羅斯（Derrick Rose）本賽季打出讓不少球迷為之動容的表現，展現了不被傷病擊倒的精神，不過在灰狼已無緣季後賽的情況下，羅斯新賽季的動向也成為各界關注焦點；他在今天表示，希望找個讓他感到舒適的地方打球，而經紀人則透露，不排除重返老東家芝加哥公牛。

身為聯盟史上「最年輕MVP」，羅斯過去幾年來受到傷勢所苦表現下滑，在上個賽季效力騎士期間更一度傳出可能選擇退休；不過在季末轉戰灰狼後，他本賽季打出「東山再起」的表現，出賽51場平均18分4.3助攻，其中去年網路上流傳的一張羅斯穿著灰狼球衣拉起另一名穿著公牛球衣羅斯的照片，更被認為是道盡了個人生涯的起伏。

不過在今年夏天與灰狼的合約到期後，羅斯新賽季將會披上哪支球隊戰袍也格外引人矚目，今天接受媒體訪問時他表示，希望能到一個讓自己舒適打球的地方，就如同本賽季在灰狼一般。

而羅斯的經紀人阿姆斯壯（B.J. Armstrong）則是透露，羅斯甚至不排除重返對他意義非凡的芝加哥，「我們會考慮所有的可能性，但這必須看看狀況如何，我不知道公牛會怎麼做，如果他們有意與我們接觸，我們也願意與他們溝通。」

阿姆斯壯坦言，芝加哥與公牛在羅斯心中具有很不同的意義，「這完全不是秘密，毫無疑問芝加哥永遠在他心中某處，不過就讓我們等著看吧，羅斯仍是一名相當有能力的球員，我們不會將這個可能性排除在外。」

身為公牛過去中興的希望，羅斯坦言芝加哥對他來說就如同家一般的存在，「我從來沒有離開過芝加哥，我的孩子在那邊長大，我在那邊總會有個歸所。」