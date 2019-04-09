NBA／球員票選最被高估球員 衛少、追夢綠並列首位

2019-04-09 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美國媒體近日發起一項票選活動，由聯盟現役球員針對各種個人獎項與歷史評價進行調查，包括史上最佳球員、年度MVP等，不過最受關注的則是「最被高估球員」，由日前剛完成連續三季平均大三元的奧克拉荷馬雷霆「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與衛冕軍金州勇士「追夢綠」格林（Draymond Green）並列第一名。

這項由美國媒體「The Athletic」記者阿米克（Sam Amick）發起的匿名投票活動，在史上最佳球員票選上共有117名聯盟球員投票表達意見，最終由喬丹（Michael Jordan）拿下壓倒性的73％選票名列第一，在其後的則為湖人詹姆斯（LeBron James）、退役球星布萊恩（Kobe Bryant）、傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

至於在本季年度MVP票選上，雖然各界都認為公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲選機會最大，但在聯盟122名球員票選中，火箭哈登（James Harden）以44.3%的得票率險勝安戴托昆波的38.9%，另外獲得選票支持的還包括了雷霆喬治（Paul George）、76人安比德（Joel Embiid）、塞爾蒂克厄文（Kyrie Irving）、拓荒者里拉德（Damian Lillard）與暴龍雷納德（Kawhi Leonard）。

此外，本次票選還針對聯盟最被高估球員進行投票，但僅有47人參與，最終由雷霆衛斯特布魯克、勇士格林以17％得票率並列第一，獲得選票的還包括了灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、維金斯（Andrew Wiggins）、76人巴特勒（Jimmy Butler），而最被低估球員則有116名球員參與投票，由鵜鶘哈勒戴（Jrue Holiday）以16.3%得票率排名第一。

其他項目領先球員則分別為，年度最佳防守球員暴龍雷納德，建隊核心公鹿安戴托昆波，最願意為之效力的總教練馬刺波波維奇（Gregg Popovich）與最不願為之效力的總教練錫柏杜（Tom Thibodeau）。