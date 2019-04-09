字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

從情勢和球隊戰績看來，公鹿「字母哥」安戴托昆波幾乎可以確定是今年MVP第一人選。公鹿戰績聯盟第一，也是今年聯盟唯一60勝球隊，字母哥本季場均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，球員效率值30.78，都是貨真價實年度MVP數據。不管是個人表現，球隊戰績，比賽統治力和帶隊形象，字母哥都是MVP票選第一熱門，唯一能跟字母哥競爭的對手是火箭後衛哈登。

字母哥(左)：「來來來，你摸摸看我是不是貨真價實的MVP！」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

哈登場本季場均36.3分、6.5籃板、7.6助攻，球員效率值30.61，哈登創造不可思議的進攻、三分球與得分技術，並且帶領火箭從開季西區第14，爬升到現在西區排名第3。

ESPN票選年度MVP，字母哥得票率50%稍稍領先哈登45%，兩人不論誰最終當選MVP其實也都都實至名歸。

哈登(左)：「什麼？神秘力量加持34號！」(設計對白) 美聯社 分享 facebook

驗證一名MVP球星的價值和帶隊能力，評量改變比賽統治力，季後賽會是最棒的驗收舞台。奪冠呼聲僅次於衛冕軍勇士的公鹿，需要字母哥在季後賽展現攻防統治力和帶隊能力，證明自己是當今聯盟最佳球員，也是最有主宰力球星。

在許多球評和媒體、球迷心目中，字母哥代表聯盟未來。TNT電視球評「俠客」歐尼爾就大膽斷言，聯盟未來是屬於字母哥，字母哥將會未來幾年統治NBA，取代詹姆斯統治這個聯盟。歐尼爾並不是隨口說說，字母哥在他生涯第六個NBA賽季，正以不可思議的表現和狂暴數據，帶領公鹿奔向總冠軍舞台。

字母哥(右2)本季在亂軍之中取籃框首級如探囊取物耳，切入時雷霆萬鈞之姿如火車進站，誰人能擋！ 美聯社 分享 facebook

我會持比較保留態度，因為字母哥還需要在季後賽證明自己能力，他的投籃，他的帶隊能力，還有在決勝期主宰比賽方式，都需要在今年季後賽得到證明。季後賽不同於例行賽，防守強度不同，緊密性和壓迫感不同，對手針對性和防守策略都會不同，字母哥明顯欠缺外圍投射能力，季後賽還能不能像例行賽這麼打，關鍵球和攻防轉換是不是還能像例行賽那般擁有主宰性，都是未知數。這也是東區冠軍我還是看好塞爾蒂克更勝公鹿、暴龍的原因。

字母哥需要在季後賽證明自己帶隊能力和關鍵球能力，他必須要能幫助隊友更好，並且在決勝時刻扛著全隊突破各種困境和挑戰。今年季後賽公鹿已經失去3D全能後衛波格登(傷停)，公鹿外線、控球、攻勢發起點、防守都受到折損，公鹿會更需要字母哥打出不同身價和影響力，幫助隊友融入比賽，激發潛能。

公鹿雖然本季拿下聯盟最佳戰績，但是到了季後賽真正的考驗才要開始，字母哥(中)必須要能幫助隊友們打得更好。 美聯社 分享 facebook

字母哥必須要打得像聯盟第一人詹姆斯那般，具有季後賽主宰力和統治力，必須像勇士後衛柯瑞那樣，在關鍵球和帶動隊友方面展現領袖魅力。一旦字母哥在季後賽只剩下個人數據，公鹿三分外線一旦失靈或斷路，字母哥帶不動團隊，東區情勢和公鹿前途都會受到影響。今年季後賽是字母哥未來成為聯盟第一人首次驗收，也是公鹿能不能在未來2-3年統治東區最佳測試。