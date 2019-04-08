親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

運動筆記醫鐵人曠野心，XTERRA越野跑 Run2我是野孩子
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA林書豪當週精彩好球 (4月1日-7日)賽事精華- 鵜鶘 vs. 國王 (4月8日)

NBA／今日戰績表 勇士4年內3奪西區第一

2019-04-08 15:25聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

熱火 109:117(OT) 暴龍

馬刺 112:90 騎士

雷霆 132:126 灰狼

黃蜂 104:91 活塞

籃網 108:96 溜馬

獨行俠 129:127(OT) 灰熊

太陽 113:149 火箭

老鷹 107:115 公鹿

魔術 116:108 塞爾蒂克

巫師 110:113 尼克

快艇 104:131 勇士

金塊 108:115 拓荒者

鵜鶘 133:129 國王

爵士 109:113 湖人

柯瑞拿下27分5籃板4助攻，助勇士擊敗快艇確定奪下西區第一。 路透
柯瑞拿下27分5籃板4助攻，助勇士擊敗快艇確定奪下西區第一。 路透
分享

NBA明日賽程

明日無比賽

NBA戰績排行

體育火箭
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

NBA／勇士主場擊潰快艇 鎖定西區龍頭寶座

2019-04-08 13:11

NBA／裁判拖延最後一擊 熱火吞敗季後賽已遠

2019-04-08 10:42

NBA／籃網力克溜馬 確定搶下季後賽門票

2019-04-08 09:47

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

NBA／火箭狂轟27顆三分球 刷新聯盟紀錄

2019-04-08 11:47

NBA／魔術力退塞爾蒂克 睽違7年再闖季後賽

2019-04-08 11:06

NBA／華克飆分助黃蜂連勝 活塞陷老八保衛戰

2019-04-08 14:17

NBA／衛少大三元領軍 雷霆3連勝回升至西區第6

2019-04-08 13:21

NBA／湖人主場反撲 爵士中斷7連勝

2019-04-08 15:00

NBA／76人連兩季50勝 教頭肯定球員

2019-04-08 00:18

NBA／拒看季後賽？ 詹姆斯：我什麼都看

2019-04-07 15:58

NBA／平賽季三分紀錄 柯瑞還有3場拚超越

2019-04-07 15:40

NBA／最終戰不像小飛俠 韋德：不會轟60分

2019-04-07 14:25

NBA／詹皇電影招兵買馬不順？ 楊恩毛遂自薦軋一角

2019-04-07 13:40

NBA／皮爾斯發言惹爭議 韋德與妻子皆發文回應

2019-04-07 13:30

NBA／昔日灌籃王 拉文自行放假

2019-04-07 13:04

NBA／盼庫柯奇入選名人堂 皮本：他絕對夠資格

2019-04-07 13:01

NBA／詹皇坦承復出過早 承諾將維持身心在奪冠狀態

2019-04-07 13:00

NBA／評現役最佳運球高手 哈德威點名華克簡單有效

2019-04-07 12:45

NBA／大學母校將退休背號 湯普森校史第2人獲此殊榮

2019-04-07 12:30

NBA／巴特勒對老東家休兵 76人退公牛止敗

2019-04-07 11:44

NBA／希爾傳訊息鼓勵楊恩 盼其再現並列新人王成就

2019-04-07 11:00

NBA／威廉森投入選秀？球探：他好比是屁股裝火箭的格林

2019-04-07 10:50

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08
看更多

熱門文章

日職／連3天長打 火腿連敗王柏融卻讓西武害怕

2019-04-07 16:00

大馬羽賽／戴資穎直落二退山口茜 摘女單3連霸

2019-04-07 16:10

紅襪陷入重大危機 升上林子偉後還須更多改變

2019-04-08 07:00

桌球／福原愛平安產子 江宏傑喜曝全家合照

2019-04-08 11:29

NBA／火箭狂轟27顆三分球 刷新聯盟紀錄

2019-04-08 11:47

NBA／裁判拖延最後一擊 熱火吞敗季後賽已遠

2019-04-08 10:42

SBL／裕隆勝達欣登第四 賽後雙方球員叫囂

2019-04-07 21:48

NBA／魔術力退塞爾蒂克 睽違7年再闖季後賽

2019-04-08 11:06

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

MLB／對手破解投手 紅襪：今年才是真正棒球

2019-04-08 10:14

大馬羽賽／戴資穎3連霸 預告球后週數破紀錄

2019-04-07 22:45

NBA／勇士主場擊潰快艇 鎖定西區龍頭寶座

2019-04-08 13:11

HBL／台東被稱「沒有呼吸的球隊」 奪乙組冠軍

2019-04-07 21:51

NBA／籃網力克溜馬 確定搶下季後賽門票

2019-04-08 09:47

NBA／拒看季後賽？ 詹姆斯：我什麼都看

2019-04-07 15:58

中職／僅敲4安贏桃猿 兄弟收2年來最長5連勝

2019-04-07 17:59

日職／王柏融太會打 西武故意保送

2019-04-08 00:18

日職／王柏融3支1首獲敬遠保送 打擊率仍保3成

2019-04-07 16:08

大馬羽球／改變東奧退休想法？戴資穎：暫不會

2019-04-07 16:59

棒球／接佐佐木朗希163公里火球 捕手指裂了

2019-04-08 11:26

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

MLB／桑契斯三響帶頭 洋基七轟炸翻金鶯

2019-04-08 07:51

中職／LamiGirls個人秀展才藝 球迷耳目一新

2019-04-07 22:41

大馬羽賽／戴資穎順利3連霸 先專注拚這兩年

2019-04-08 00:18

大馬羽賽／王者回歸！「超級丹」林丹逆轉勝諶龍封王

2019-04-07 16:20

中職／兄弟久違5連勝 伯納：投捕立大功

2019-04-07 19:17

NBA／林書豪全場坐板凳 暴龍延長賽滅火

2019-04-08 06:50

大馬羽賽／男人間的約定 李宗偉曝與林丹悄悄話

2019-04-07 19:04

MLB／跨季44打數無安打 金鶯戴維斯逼近紀錄

2019-04-08 08:55

NCAA／驚奇旅程延續 德州理工闖冠軍戰

2019-04-07 11:19

NBA／衛少大三元領軍 雷霆3連勝回升至西區第6

2019-04-08 13:21

NBA／76人連兩季50勝 教頭肯定球員

2019-04-08 00:18

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

MLB／ 楚奧特連4場開砲 4戰5轟天使第4人

2019-04-08 09:23

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝：沒有對不起自己

2019-04-08 00:18

全國散打搏擊大賽 清大博士生寫三連霸

2019-04-07 20:41

中職／加入兄弟1年半 黃恩賜生涯首勝入袋

2019-04-07 18:47

NBA／華克飆分助黃蜂連勝 活塞陷老八保衛戰

2019-04-08 14:17

棒球／海峽聯賽落幕 江仲豪奪下大陸唯一勝場

2019-04-07 16:43

中職／陳鏞基雙響砲轟退悍將 獅隊2連勝

2019-04-07 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top