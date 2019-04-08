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NBA／勇士移師舊金山 柯瑞全家跟著搬

2019-04-08 16:06世界日報 編譯組╱綜合報導

勇士主場搬家，柯瑞全家也跟著搬到舊金山。 美聯社
勇士主場搬家，柯瑞全家也跟著搬到舊金山。 美聯社
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金州勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)與所有舊金山灣區人一樣，必須經歷灣區可怕的大塞車。因此決定當勇士隊從東灣搬到舊金山，他們全家也跟著搬。

勇士隊今年10月將要搬到舊金山的大通中心(Chase Center)。柯瑞家住東灣，如果不搬，就得要天天開車過橋。柯瑞在他的YouTube脫口秀說，他不要忍受海灣大橋的經典塞車，所以也要跟著搬到舊金山。

勇士隊大部分隊員都住在東灣，只有2016年暑假才加盟勇士隊的杜蘭特(Kevin Durant)例外，他一來到灣區就選擇住在舊金山。

柯瑞2009年加盟勇士隊後一直住在東灣，在東灣各城市住過，包括奧倫達（Orinda）、核桃溪（Walnut Creek），到最近的阿拉莫(Alamo)。不過今年1月柯瑞已經把阿拉莫的房子賣掉，成交價是630萬元，2016年他花577萬元買下這棟豪宅。

柯瑞在脫口秀說，他不願意像洛杉磯湖人隊球星布萊恩特（Kobe Bryant）那樣，所以一定要搬到舊金山。布萊恩特曾接受GQ雜誌專訪說到洛杉磯嚴重塞車，從他橙縣的家開車到洛杉磯城中區的史泰博中心（Staples Center）要兩個半小時。所以為了避免在路上開開停停的痛苦和壓力，他往往在比賽前，搭直升機前往球場。

勇士柯瑞布萊恩
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