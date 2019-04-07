NBA／拒看季後賽？ 詹姆斯：我什麼都看

2019-04-07 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



詹姆斯。 報系資料照 分享 facebook 前次季後賽缺席已經是2004-05球季，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今年將重溫最難熬的四月，中斷連續13年季後賽紀錄。不過詹姆斯表示，自己不是沒打進比賽就拒看的人，表示自己還是會在電視機前面，等看誰能拿下總冠軍。

本季無緣率洛杉磯湖人擺脫連續六年無緣季後賽命運，詹姆斯自己則是連八年闖總冠軍戰紀錄中斷，日前湖人球團更宣布讓他提前關機，養傷放眼下個球季。

儘管季後賽沒他的份，詹姆斯會當個熱衷球迷，他近日接受《Spectrum SportsNet》專訪表示，因為太愛籃球了，不可能不看季後賽。

「我不是那種我沒打季後賽，就不看季後賽的人。」籃球已經是詹姆斯生命的一部分，各種階層籃球他都看，當然包含NBA季後賽，「我太愛籃球了，我一定會看季後賽，而且迫不及待看哪支球隊和球員能有最佳表現。」

詹姆斯不否認對自己本季沒能扮演稱職角色感到失望，包括季中遭逢傷勢，球隊傷兵等等，但他並不怪罪主帥華頓（Luke Walton），為華頓緩頰，表示華頓已經盡己所能。

「沒人能預期開幕戰球員就被禁賽，整季傷兵為患。」詹姆斯表示，外界對於華頓的評論太過苛刻，況且是在球隊兵源不齊的情況下，「你只能打好手上的牌，而他已經盡己所能了。」