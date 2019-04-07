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女足／東奧亞洲區第二輪資格賽 中華逆轉菲國收二連勝

2019-04-07 14:56聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

東京奧運女足亞洲區第2輪資格賽，中華隊今天在台灣時間凌晨出賽，與首輪對手菲律賓隊再度碰頭，中華隊克服0：2的落後頹勢，成功上演逆轉秀，最終以4：2擊敗菲律賓，收下分組賽二連勝，以6分積分暫居分組第一。

中華隊此戰擺出4-4-2陣形，後衛由張愫心、蘇芯芸、張季蘭及劉玟伶擔任，中場放上王湘惠、吳詩萍、卓莉萍、林慈慧，前鋒雙箭頭擺上曾淑娥、陳燕萍，守門員啟用年僅大三的廖玟淇鎮守國門。

開賽12分鐘菲律賓Semacio發動攻勢，門將廖玟淇衝出阻擋未果，讓Semacio逮到機會吊球入門，32分鐘菲律賓Tomanon左側長射再下一城，取得2：0領先，不過中華隊在中場結束前菲律賓禁區犯規，中華隊由包欣玄操刀12碼破網，半場結束菲律賓2：1領先。

下半場中華女足重振士氣再戰，48分鐘張愫心從後場傳球，中場曾淑娥接應後傳導，陳燕萍拿球斜射，菲律賓球員起腳造成烏龍球。第63分鐘，包欣玄帶球進攻，晃過對方防守者後，起腳長射，球擦過菲律賓球員破門，關鍵一球逆轉比分3：2，第87分鐘曾淑娥前場傳球助攻，丁旗接到後帶球勁射破網，終場4：2演出逆轉秀。

賽後中華隊總教練越後和男説：「菲律賓面對伊朗這樣的對手，能成功守住並以2：0贏下，本來就知道今天會是一場不簡單的比賽。」他認為，上半場中華隊與伊朗犯了同樣的錯誤，是因為團隊中多數球員不熟悉主導球賽的感覺，但是在中場後球員們卻能夠馬上修正，並做到要求的左右換邊戰術，確實看見這批女足的未來性。

中華隊下一戰在台灣時間10日凌晨12點將對上伊朗，只要和局就能出線，但面對實力強勁的伊朗仍無法鬆懈，越後和男説：「對晉級有信心，我們的實力也不會低於伊朗，戰術並不會特別設定在防守上，將會正面對決。」

中華隊逆轉擊敗菲律賓收下二連勝。圖／中華足球協會提供
中華隊逆轉擊敗菲律賓收下二連勝。圖／中華足球協會提供
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