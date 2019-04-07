NBA／巴特勒對老東家休兵 76人退公牛止敗

2019-04-07 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



76人隊擊敗公牛隊。 美聯社 分享 facebook 背部不適讓76人球星巴特勒（Jimmy Butler）今天休兵，無緣對決老東家公牛隊，不過球隊有明星中鋒安比德（Joel Embiid）和射手瑞迪克（JJ Redick）裡外聯手，兩人合力貢獻43分，助隊以116：96大勝公牛，除止住近期3連敗，本季第50勝也終於入袋。

安比德先前缺席球隊客場3連戰，不過回歸兩戰都打出身價，前一戰碰東區龍頭公鹿隊繳出34分的「大三元」演出，今天也有20分、10籃板的「雙10」貢獻，加上瑞迪克外線7投4中轟下23分，哈里斯（Tobias Harris）和西蒙斯（Ben Simmons）也各有16分和14分，球隊從第三節就拉開領先。

公牛半場打完以49：57落後，但三節僅拿19分，桑普森（JaKarr Sampson）雖攻下生涯新高29分，球隊仍吞下近7戰的第6敗。

巴特勒生涯前6個球季都代表公牛，今天卻沒能出戰前東家，他3月底碰灰狼隊時掛彩，連2場比賽都因背部緊繃缺陣，最近4場比賽也只有1場有出賽紀錄。

本季從灰狼隊被交易到76人的巴特勒，64場出賽平均仍有18.9分和5.3籃板，如今76人穩居東區第3，和排名第4的塞爾蒂克隊拉開到2場差距，季後賽將倚賴巴特勒的經驗領軍。