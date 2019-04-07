NBA／告完創辦人 鮑爾和經紀人分手

2019-04-07 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



鮑爾。 美聯社 分享 facebook 湖人隊控衛鮑爾（Lonzo Ball）因傷整季報銷，場外新聞卻不少，先是控告自家品牌「Big Baller Brand」共同創辦人福斯特（Alan Foster），本周再發出聲明，宣布和經紀人蓋恩茲（Harrison Gaines）分道揚鑣。

「蓋恩茲是我多年來值得信任的建言者和摯友，他以誠信引領我的NBA生涯，總是把我的最大利益放在心上。」鮑爾發表聲明表示，蓋恩茲始終力挺自己，儘管兩人結束合作關係，「我們的關係仍比籃球更強健。」

鮑爾經過UCLA菜鳥球季後投入NBA，蓋恩茲就是他的經紀人；鮑爾除了是蓋恩茲第一位旗下球員，還不同於過往和鮑爾相關的人事物常有老鮑爾（LaVar Ball）插手，蓋恩茲不但和「BBB」無關，還建立了自己的經紀公司「SLASH Sports」，包括罹患罕見疾病的奧斯（Isaiah Austin）、曾轉往大陸打球的富蘭克林（Jamaal Franklin）和布朗（Jabari Brown），都是他旗下客戶。

蓋恩茲發表的聲明也提到，鮑爾是自己第一個簽下的球員，也是NBA最有發展性的明日之星，感謝他和他的家人給我這個機會，「我們取得分道揚鑣的共識，我希望鮑爾有很成功的未來，我也會展開新篇章，持續為我的球員們努力。」