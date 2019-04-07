NCAA／0.6秒驚奇逆轉 維吉尼亞闖冠軍戰

2019-04-07 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NCAA今天接連進行兩場4強賽，首戰由維吉尼亞大學出戰奧本大學就上演戲劇過程，頭號種子維吉尼亞最後5分鐘浪費10分領先，一度遭奧本4分超前，但居伊（Kyle Guy）讀秒關頭成英雄，他最後9秒先飆進三分球、0.6秒外線出手遭犯規後再穩穩罰進3球，助隊以63：62驚奇逆轉，隊史首度闖進冠軍戰。

上半場兩隊比分拉鋸，維吉尼亞下半場逐漸拉開領先，傑洛米（Ty Jerome）5分24秒外線破網後，維吉尼亞更取得57：47優勢，不料接續頭號種子卻陷入超過5分鐘的得分荒，反被奧本打出14：0攻勢，麥克藍莫（Ben McLemore）最後17秒兩罰俱中後，奧本取得61：57領先。

居伊最後10秒挺身而出，外線破網讓維吉尼亞看到一線生機，加上奧本後衛哈波（Jared Harper）2罰只中1，讓維吉尼亞再看到反撲機會。最後1.5秒，維吉尼亞發邊線球，居伊繞到左側底線，接球後馬上出手，三分球雖沒破網裁判卻響哨，讓他在0.6秒站上罰球線。

居伊先穩穩罰進兩球，比數62：62扳平時，奧本還喊了暫停，但暫停結束後居伊仍罰進第3球，率隊演出驚奇逆轉；因關鍵哨音而落敗的奧本，球員表情難掩失望，全隊最後到場中圍圈，場邊許多球迷掉了眼淚。

居伊全場攻下15分，唯3的罰球就是最後的超前3分，他笑說對自己很有信心，但能打下不可思議勝利，賽後第一時間很難用言語表達心情；教頭貝內特（Tony Bennett）更說，球隊比賽尾聲雖出了些問題，「但最後幾球，我的天啊！」

相隔35年才再闖4強的維吉尼亞，今天再推進紀錄，尋求隊史首冠的最終戰對手將是密西根州和德州理工勝家。