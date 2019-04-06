NBA／總結轉投湖人首季表現 詹姆斯：令人失望的一季

2019-04-06 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯現身湖人對決艇的比賽，在場邊為隊友加油，湖人以122:117獲勝。 美聯社 分享 facebook 改披「紫金戰袍」的第一季，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）卻受到腹股溝傷勢困擾，在球隊提前無緣季後賽後，球團基於保護球員健康理由宣布詹姆斯提前「關機」，近日他接受專訪時對自己第一個湖人球季做總結，他說：「就個人角度而言，我覺得這是令人失望的一季。」

去年夏天離開克里夫蘭轉投西區戰場的詹姆斯，與湖人簽下一紙四年合約，不過他在與勇士隊的「耶誕大戰」中不慎拉傷腹股溝，就此陷入傷病困擾，曾連續缺席18場比賽，最終他本季僅代表湖人出戰55場，留下場均上場時間35.2分鐘，得到27.4分、8.3籃板、8.3助攻的成績，球隊連6季無緣季後賽，也中斷詹姆斯連續13年季後賽紀錄。

「就個人角度而言，我覺得這是令人失望的一季。」在接受「Spectrum SportsNet」專訪時被問到如何總結本賽季時，詹姆斯說，「因為我對自己的要求是如此高，我對我的身體在12月25日那天反應感到失望。我知道自己來這裡的目標，就是要帶領球隊能夠重新參與4月開始直到5月那些有意義的比賽（意指季後賽）。」

在「耶誕大戰」前，湖人本季戰績一度暫居西區第四位置，卻在詹姆斯受傷後戰績直直落，最終無緣晉級。詹姆斯表示，當時那個時間點，自己領導及教導球隊的方式都是恰到好處，球隊也保持應有狀態，「我感覺這完全就是我想要的狀態，即將進入新年、球隊戰績繼續往上，卻在當時比賽第三節一次快攻中，拉傷了我的腹股溝。」

詹姆斯繼續說：「我不覺得我們球隊會在任何時候能自在地承受我因傷缺席了5周多的時間，加上朗多（Rajon Rondo）也在同場比賽中受傷，這讓我很失望，因為我非常清楚我們當時的進度，而之後我們再也無法恢復狀態。」