NBA／連三季平均大三元 喬治讚衛少準名人堂成員

2019-04-06 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



喬治(右)。 路透 分享 facebook 奧克拉荷馬雷霆隊主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天出戰活底特律活塞隊拿下19分、15助攻、8籃板後，連續三個賽季都達成平均大三元的成就，雖然賽後他仍將功勞歸給隊友，但搭擋喬治（Paul George）也稱讚衛斯特布魯克早已是準名人堂級的球員。

在衛斯特布魯克之前，聯盟過去僅有「大O」羅伯森（Oscar Robertson）曾寫下過單季平均大三元的數據，而且就僅有在1961-62年這一個賽季，不過這樣的紀錄在過去兩個賽季已經遭到衛斯特布魯克改寫，且在今天與活塞之戰，於首節送出個人第3次助攻後，他已確定達成連續三季平均大三元的成就。

對於完成史無前例且恐怕也將是後無來者的紀錄，衛斯特布魯克賽後說：「我認為自己相當幸運，並想要表達對於每個人的感謝之意，我的隊友們在場上相當努力，讓我的工作變得更加簡單，我只是盡可能的對比賽造成影響。」

在達成紀錄後衛斯特布魯克的隊友顯然比他更加興奮，但他也強調，未來的某一天肯定會好好回味這一項成就。

對於親眼見證衛斯特布魯克接連改寫歷史，喬治則向搭檔送上最誠摯的祝福，「他毫無疑問會成為名人堂成員，也會是史上最好的球員之一，我實在不相信會有人能追平或是超越他的成就，因為你必須在每場比賽都非常努力且在高檔的狀態下，才會有這樣的成就，他真的是非常特殊的一名球員。」