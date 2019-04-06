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NBA／今日戰績表 熱火韋德能否打季後賽今戰灰狼關鍵戰

2019-04-06 07:05聯合新聞網 整理

熱火韋德今戰灰狼拚搶季後賽資格。 路透
熱火韋德今戰灰狼拚搶季後賽資格。 路透
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NBA今日戰績表

暴龍 07:00 黃蜂

老鷹 魔術

馬刺 07:00 巫師

塞爾蒂克 10:30 溜馬

尼克 08:00 火箭

熱火 08:00 灰狼

活塞 08:00 雷霆

灰熊 08:30 獨行俠

國王 09:00 爵士

鵜鶘 10:00 太陽

拓荒者 10:30 金塊

騎士 10:30 勇士

湖人 10:30 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

05:00 籃網 vs. 公鹿(緯來體育台10:30播出)

08:00 76人 vs. 公牛(緯來體育台、愛爾達體育台)

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