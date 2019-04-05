NBA／卡珍斯迎生涯首次季後賽 柯爾：他很興奮

2019-04-05 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



卡珍斯(左)。 美聯社 分享 facebook

衛冕軍金州勇士隊在今天出戰洛杉磯湖人隊的比賽中，靠著中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）連續兩場比賽繳出至少「20分10籃板」的亮眼數據，以108：90輕取對手，對於卡珍斯的高檔演出，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）強調，卡珍斯對於即將參加個人生涯首度的季後賽抱持著相當高的期待。

勇士在今天擊敗湖人後，與西區第二名的金塊間保有2場勝差，雖然仍有可能在季後賽開打前被超車，但勇士主帥柯爾表示，不排除在接下來的背靠背比賽讓主力球員輪休，為季後賽提前準備。

「雖然我們目前還沒有明確的輪休計畫，不過可以確定卡珍斯不會參加背靠背的比賽，能讓主力球員在這樣的比賽中休息確實對我們是有利的。」在今天擊敗湖人拿下3連勝後，柯爾說：「不過目前我們的季後賽主場優勢仍未穩固，我們還需要再贏幾場，或是期待金塊輸幾場，我們會在回到灣區後好好研究一下出賽名單。」

對於1月中才復出的卡珍斯近幾場比賽狀況火熱，柯爾也不吝嗇給子弟兵讚美，「一個球員遭遇如此嚴重的傷病，遠離球場整整一年，卻能有這樣的表現，我只能誇讚他真的做得很好，他現在充滿自信，對於即將參加生涯首次的季後賽，他感到相當興奮。」

而湖人主帥華頓（Luke Walton）則是認為，現階段的勇士已經調整到季後賽狀態，主控朗多（Rajon Rondo）也說：「現在很多球隊都不可能維持同一陣容4到5年，但他們卻不同，這就是他們擁有化學效應的原因，擁有一致的目標，讓他們總是團結一心。」