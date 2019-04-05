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NBA／年度MVP看好 字母哥：布萊恩改變我的心態

2019-04-05 13:44聯合報 記者劉肇育╱即時報導

公鹿「字母哥」安戴托昆波。 路透
公鹿「字母哥」安戴托昆波。 路透
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密爾瓦基公鹿在今天出戰費城76人的比賽以128：122取勝後，不僅提前鎖定本季聯盟戰績第一名，全場拿下45分13籃板6助攻5阻攻全能數據的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），更被認為已將年度MVP納為囊中物，對此，安戴托昆波在賽後表示，都是因為布萊恩（Kobe Bryant）鼓勵他勇於追求MVP，改變了他的心態。

從加入聯盟以來每個賽季都在進化的安戴托昆波，本季出賽70場繳出平均27.4分12.5籃板5.9助攻，三項數據都寫下生涯新高，加上公鹿在戰績榜上一路領先群雄，即使火箭哈登（James Harden）也打出亮眼個人表現，但仍被認為無法撼動安戴托昆波在年度MVP競爭上的領先地位。

對於外界認為年度MVP幾乎已是安戴托昆波的囊中物，他在賽後受訪時表示，並不會因此為自己貼上MVP的標籤，「我認為只要我們能夠贏球，一切就會水到渠成，我在這支球隊待了六年，我們一起進步並追逐著總冠軍這個終極目標，這讓我能享受在場上的每一刻，所以我不會把任何事情當作理所當然。」

談到自己展現的高度競爭力，安戴托昆波特別感謝湖人退役球星布萊恩對於他的鼓勵，「他讓我更相信自己，當有像布萊恩這樣的球員鼓勵你勇於去追求MVP時，你很難不去改變自己的心態，也讓我更相信自己能夠做到這一點。」

此外，安戴托昆波還向媒體透露了另外一個表現優異的原因，那就是取消關注所有社群媒體，「這是我的一個秘密，不要在乎媒體說些什麼，有時間就多陪伴家人和朋友，上到球場就是努力打球、付出一切，其他的事情對我來說都已經無所謂。」

安戴托昆波布萊恩公鹿
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