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NBA／卡珍斯雙十領軍 勇士轟垮湖人收三連勝

2019-04-05 12:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

今天金州勇士本季最後一次與洛杉磯湖人交手，首節就在7顆三分球轟炸下，取得27分領先，最終在團隊五人得分上雙，團隊投進18顆三分球，卡珍斯（DeMarcus Cousins）貢獻全場最高的21分、10籃板領軍下，以108：90輕取湖人，收下3連勝，續站西區第一位置，與第二名的金塊有2場勝場差。

在球隊無緣季後賽後，剩下的最後六場比賽，湖人隊基於保護球員理由下，宣布讓詹姆斯（LeBron James）提前關機，賽前柯瑞（Stephen Curry ）也談到湖人本季再度無緣季後賽，也中斷詹姆斯連續13年打進季後賽的紀錄，「少了詹姆斯的季後賽絕對會讓人感覺不太尋常，畢竟他之前都是參與總冠軍賽的競爭者，這對我們大家來說都是一種新的體驗。」

不過柯瑞也確信，歷經本季的失利後，下一季詹姆斯將會捲土重來，「他們經歷了傷病，還伴隨詹姆斯加盟帶來的超高預期，但凡事都需要一些過程，要在這聯盟中生存，無論陣中有誰，要贏得比賽都是很難的。」

今天也是詹姆斯提前休兵的第3戰，在面對少了詹姆斯的湖人，勇士首節就展開猛攻，靠著團隊7顆三分球帶領下，加上籃板數也以23：12優於對手，單節打出39：12攻勢取得大比分領先。

次節勇士進攻稍微降溫，湖人也趁勢追分，一度將分差縮小到15分，不過前3次外線出手盡墨的柯瑞，終於投進此役第一顆三分球，也是他本場比賽首度得分，半場打完勇士仍取得18分領先。

易籃後勇士再重回賽場後的4分多鐘又打出一波18：8攻勢，卡珍斯也在此刻加入戰局連拿5分，勇士將領先擴大到30分以上，也讓比賽早早定調，勇士以18分差收下3連勝。

勇士此役上場12人只有1人未有得分紀錄，而日前才透露自己因為帶了隱形眼鏡讓自己視線更加清楚的柯瑞，今天手感不佳，全場14投僅3中、其中三分球9投1中，得到7分、10籃板、7助攻。

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