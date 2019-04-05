NBA／安比德大三元無用 公鹿逆轉76人收連勝

2019-04-05 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



恩比德(左)。 路透 分享 facebook 費城76人今天迎回禁區大將安比德（Joel Embiid），面對暫居聯盟龍頭位置的公鹿隊就繳出「大三元」成績，無奈最後關頭遭希爾（George Hill）連拿5分逆轉戰局，最終公鹿就以128：122後來居上，收下2連勝也中斷76人主場6連勝，持續站穩東區龍頭位置。

過去一個月，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）腳踝成三度扭傷，今天賽前他表示，傷勢已百分百復原，談到今天的比賽，他說：「我們會努力打球，幾周前我們對上他們時沒打出最佳狀態，我們有能力表現更好，更需要借助這場比賽找到季後賽比賽節奏。」

今天是兩隊在本季例行賽最後一次交手，一開賽就打出濃濃火藥味，首節還剩9分24秒布萊德索（Eric Bledsoe）與安比德發生衝突，安戴托昆波投進三分球後，安比德在禁區看著球破網，背後的布萊德索卻用左手肘推撞了安比德一下，而安比德拿到球後將球丟給布萊德索，布萊德索接球後直接朝安比德身上砸，衝突就此發生。

裁判根據重播畫面，吹了布萊德索連續兩次技術犯規，將他驅逐出場，同時也給了安比德及史考特（Mike Scott）各一次技術犯規；而這次布萊德索在開賽僅156秒就被驅逐出場，也是他職業生涯第三次被驅逐出場。

開賽沒多久就少了一員大將的公鹿，浪費開賽打出13：5的領先優勢，在次節末段被安比德的三分球成功反超，之後76人更是持續保有領先優勢，不過決勝節中段公鹿在安戴托昆波帶領下，幫助球隊追成104平，隨後雙方展開拉鋸，76人靠著瑞迪克（JJ Redick）、安比德穩住領先優勢，卻在最後一分多鐘讓希爾連拿5分，助公鹿成功反超，安比德又在讀秒階段發生要命失誤，也讓76人就此吞下敗仗。

安戴托昆波繳出全場最高的45分、13籃板、6助攻、5阻攻，米道頓（Khris Middleton）22分，最後時刻助隊要回領先的希爾也貢獻20分、5籃板、5助攻；中止主場連勝的76人以安比德34分、13籃板、13助攻、2抄截、3阻攻的全能數據最佳，瑞迪克29分、史考特22分。