親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

運動筆記2019再次心越野，野放南國山林秘境【海外賽事】回到馬拉松起源地 別具意義的雅典馬
健行筆記有神靈所在的特富野古道，一路上帶著不同的美麗風采呈現❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」
NBA賽事精華- 黃蜂 vs. 鵜鶘 (4月4日)今日十大好球 (4月4日)

NBA／安比德大三元無用 公鹿逆轉76人收連勝

2019-04-05 10:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

恩比德(左)。 路透
恩比德(左)。 路透
分享
費城76人今天迎回禁區大將安比德（Joel Embiid），面對暫居聯盟龍頭位置的公鹿隊就繳出「大三元」成績，無奈最後關頭遭希爾（George Hill）連拿5分逆轉戰局，最終公鹿就以128：122後來居上，收下2連勝也中斷76人主場6連勝，持續站穩東區龍頭位置。

過去一個月，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）腳踝成三度扭傷，今天賽前他表示，傷勢已百分百復原，談到今天的比賽，他說：「我們會努力打球，幾周前我們對上他們時沒打出最佳狀態，我們有能力表現更好，更需要借助這場比賽找到季後賽比賽節奏。」

今天是兩隊在本季例行賽最後一次交手，一開賽就打出濃濃火藥味，首節還剩9分24秒布萊德索（Eric Bledsoe）與安比德發生衝突，安戴托昆波投進三分球後，安比德在禁區看著球破網，背後的布萊德索卻用左手肘推撞了安比德一下，而安比德拿到球後將球丟給布萊德索，布萊德索接球後直接朝安比德身上砸，衝突就此發生。

裁判根據重播畫面，吹了布萊德索連續兩次技術犯規，將他驅逐出場，同時也給了安比德及史考特（Mike Scott）各一次技術犯規；而這次布萊德索在開賽僅156秒就被驅逐出場，也是他職業生涯第三次被驅逐出場。

開賽沒多久就少了一員大將的公鹿，浪費開賽打出13：5的領先優勢，在次節末段被安比德的三分球成功反超，之後76人更是持續保有領先優勢，不過決勝節中段公鹿在安戴托昆波帶領下，幫助球隊追成104平，隨後雙方展開拉鋸，76人靠著瑞迪克（JJ Redick）、安比德穩住領先優勢，卻在最後一分多鐘讓希爾連拿5分，助公鹿成功反超，安比德又在讀秒階段發生要命失誤，也讓76人就此吞下敗仗。

安戴托昆波繳出全場最高的45分、13籃板、6助攻、5阻攻，米道頓（Khris Middleton）22分，最後時刻助隊要回領先的希爾也貢獻20分、5籃板、5助攻；中止主場連勝的76人以安比德34分、13籃板、13助攻、2抄截、3阻攻的全能數據最佳，瑞迪克29分、史考特22分。

76人公鹿安戴托昆波
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

NBA／怒批湖人失信 伯加特：他們徹底把我騙了

2019-04-05 10:16

NBA／沒與詹皇討論過湖人 布萊恩：他自己會懂

2019-04-05 08:05

NBA／自詡爆米花評鑑達人 柯瑞評湖人主場最糟

2019-04-05 09:55

NBA／湖人本季傷病困擾 柯爾：為他們感到沮喪

2019-04-05 08:46

NBA／片場搭建球場供訓練用 詹皇師法喬丹當年作為

2019-04-05 10:53

NBA／今日戰績表 湖人勇士今對決毫無懸念

2019-04-05 09:12

NBA／季後賽首輪恐碰頭 火箭炸快艇

2019-04-05 00:03

NBA／球迷見面就飆罵詹姆斯 格林：我會把你轟走

2019-04-04 18:35

NBA／76人補強內線 簽約前暴龍成員孟洛

2019-04-04 18:12

NBA／客場吞連敗 巴特勒告白：想念安比德

2019-04-04 17:10

NBA／再添榮耀！ 達拉斯4月定為「諾維茨基月」

2019-04-04 16:33

NBA／新秀年總得分破1500分 唐西奇隊史第3人

2019-04-04 16:17

NBA／戈貝爾本季63場雙十 超越馬龍隊史紀錄

2019-04-04 16:00

NBA／展開季後賽救贖 暴龍羅瑞：目標只有獎盃

2019-04-04 14:50

NBA／單季2000分、500助攻 里拉德隊史第一人

2019-04-04 14:30

NBA／拓荒者獵灰熊 為報銷諾基奇賺進3857萬獎金

2019-04-04 14:13

NBA／史上最快被逐出場 波波維奇被金塊教練調侃

2019-04-04 14:10

NBA／波總開賽63秒遭驅逐 馬刺慘遭金塊痛宰

2019-04-04 13:50

NBA／哈登31分領軍 火箭18顆三分球輕鬆退快艇

2019-04-04 13:09

NBA／今日戰績表 哈登31分火箭勝快艇拉出4連勝

2019-04-04 13:05

NBA／楊恩飆33分12助攻 躍居老鷹新秀得分榜第2

2019-04-04 13:00

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

NBA／葛里芬持續缺陣 活塞主場不敵溜馬

2019-04-04 11:49

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

NBA／2010年才決定聯手 韋德透露熱火三巨頭內幕

2019-04-04 11:37

NBA／不打了啦！ 巴特勒表示曾想放棄籃球

2019-04-04 11:36

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

NBA／佛西維奇領軍輕取尼克 魔術重回東區第八

2019-04-04 10:17

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融打點機會又摃 4支0中斷連4場安打

2019-04-04 15:36

日職／王柏融再遭鄉民狠酸 不下二軍調整嗎？

2019-04-04 17:19

NBA／史上最快被逐出場 波波維奇被金塊教練調侃

2019-04-04 14:10

NBA／2010年才決定聯手 韋德透露熱火三巨頭內幕

2019-04-04 11:37

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

2019-04-04 13:48

大馬羽賽／世界第一兩樣情 戴資穎晉級、球王爆冷出局

2019-04-04 15:43

NBA／球迷見面就飆罵詹姆斯 格林：我會把你轟走

2019-04-04 18:35

大馬羽賽／男雙全軍覆沒 戴資穎8強戰宿敵

2019-04-04 21:22

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

NBA／哈登31分領軍 火箭18顆三分球輕鬆退快艇

2019-04-04 13:09

SBL／達欣羅鈺群、蔡峻銘引退 新榮F4僅剩張容軒

2019-04-04 20:19

日職／陽岱鋼又挨觸身球 連兩年4月被砸中手

2019-04-04 20:01

NBA／擺脫籃網包袱 林書豪：要扮演好替補角色

2019-04-04 13:36

NBA／展開季後賽救贖 暴龍羅瑞：目標只有獎盃

2019-04-04 14:50

日職／王柏融赴日壓力大 洪總：不用那麼大抱負

2019-04-04 18:19

NBA／再添榮耀！ 達拉斯4月定為「諾維茨基月」

2019-04-04 16:33

NBA／波總開賽63秒遭驅逐 馬刺慘遭金塊痛宰

2019-04-04 13:50

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

NBA／新秀年總得分破1500分 唐西奇隊史第3人

2019-04-04 16:17

NBA／客場吞連敗 巴特勒告白：想念安比德

2019-04-04 17:10

中職／蔡齊哲7局無失分生涯代表作 兄弟賞獅3連敗

2019-04-04 20:17

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

NBA／拓荒者獵灰熊 為報銷諾基奇賺進3857萬獎金

2019-04-04 14:13

MLB／日媒爆料 鈴木一朗三度拒絕國民榮譽賞

2019-04-05 11:07

日職／陳冠宇4局強力中繼 本季投6局仍是0責失

2019-04-04 20:29

NBA／沒與詹皇討論過湖人 布萊恩：他自己會懂

2019-04-05 08:05

羽球／男子漢的約定！李宗偉、林丹許願東奧再對決

2019-04-04 19:25

NBA／單季2000分、500助攻 里拉德隊史第一人

2019-04-04 14:30

NBA／怒批湖人失信 伯加特：他們徹底把我騙了

2019-04-05 10:16

NBA／戈貝爾本季63場雙十 超越馬龍隊史紀錄

2019-04-04 16:00

基襪開季踢大鐵板 光芒可望殺出成美東黑馬

2019-04-05 07:00

NBA／楊恩飆33分12助攻 躍居老鷹新秀得分榜第2

2019-04-04 13:00

NBA／76人補強內線 簽約前暴龍成員孟洛

2019-04-04 18:12

NBA／不打了啦！ 巴特勒表示曾想放棄籃球

2019-04-04 11:36

NBA／自詡爆米花評鑑達人 柯瑞評湖人主場最糟

2019-04-05 09:55

網球／退休倒數？ 盧彥勳獲職網教練協會任命台灣主席

2019-04-04 20:05

球團鑽制度破綻 大聯盟頂級新秀飽受不合理待遇

2019-04-05 08:52

MLB／外野金手套也出包 紅襪投打守皆失調

2019-04-05 08:21

NBA／伊巴卡掌廚特製臭豆腐 邀林書豪上節目品嚐

2019-04-05 10:44

NBA／湖人本季傷病困擾 柯爾：為他們感到沮喪

2019-04-05 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top