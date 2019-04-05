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NBA／怒批湖人失信 伯加特：他們徹底把我騙了

2019-04-05 10:16聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

伯加特(前)。 美聯社
伯加特(前)。 美聯社
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剛從澳職回來加入勇士隊的伯加特（Andrew Bogut），近日接受採訪時對老東家湖人對開砲，直言湖人管理層違背承諾，因為湖人在上季口頭承諾他會讓他打滿一年，卻在即將轉為保障合約前夕突然將他開除，他說：「我愚蠢的相信他們的話，他們徹底把我騙了。」

2017年9月伯加特與湖人簽了一紙一年合約，他表示，當時湖人曾口頭承諾讓他在湖人打滿一年，卻在為湖人效力24場比賽、2018年1月初將他裁掉，當時距離他轉為保障合約只差4天，也讓他對老東家耿耿於懷。

「湖人高層當初曾告訴我，我會在那裡打滿一個賽季，他們違背了承諾，在期限到來前將我裁掉。」伯加特回憶當時遭到湖人這樣的對待仍憤憤不平，「隨便吧！這是他們的決定，基本上，我就是被他們給騙了。」

伯加特透露，當時自己與經紀人都得到湖人高層口頭承諾，才會同意與湖人簽約，「我愚蠢的相信他們的話，儘管這是NBA生意的一部分，但這太讓人失望了，我居然愚蠢地相信他們的話。」

而今天勇士作客洛杉磯的比賽，伯加特也不會隨隊前往，隨著湖人再度無緣季後賽，也沒有機會在季後賽「復仇」，他表示自己現在仍跟湖人總教練華頓（Luke Walton）維持很好關係，也始終信任華頓的執教能力，「我只是陷入湖人無聊的政治遊戲當中而已。」

湖人勇士Luke Walton
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