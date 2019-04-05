NBA／今日戰績表 湖人勇士今對決毫無懸念
NBA今日戰績表
公鹿 08:00 76人
騎士 10:00 國王
勇士 10:30 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 暴龍 vs. 黃蜂(Eleven Sports 1)
07:00 老鷹 vs. 魔術
07:00 馬刺 vs. 巫師
08:00 塞爾蒂克 vs. 溜馬(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 尼克 vs. 火箭
08:00 熱火 vs. 灰狼
08:00 活塞 vs. 雷霆
08:30 灰熊 vs. 獨行俠
09:00 國王 vs. 爵士
10:00 鵜鶘 vs. 太陽
10:30 拓荒者 vs. 金塊
10:30 騎士 vs. 勇士(緯來體育台)
10:30 湖人 vs. 快艇(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)
NBA戰績排行
暴龍 07:00 黃蜂
老鷹 10:30 魔術
馬刺 10:30 巫師
塞爾蒂克 10:30 溜馬
尼克 10:30 火箭
熱火 10:30 灰狼
活塞 10:30 雷霆
灰熊 10:30 獨行俠
國王 10:30 爵士
鵜鶘 10:30 太陽
拓荒者 10:30 金塊
騎士 10:30 勇士
湖人 10:30 快艇
留言