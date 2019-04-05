NBA／湖人本季傷病困擾 柯爾：為他們感到沮喪

2019-04-05 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



湖人詹姆斯(左)與傷兵鮑爾。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人連續6季無緣季後賽，今天金州勇士本季最後一次與湖人交手，賽前主帥柯爾（Steve Kerr）也談到了湖人本季的表現，他看到湖人在「耶誕大戰」中擊敗自己的球隊，一度認為湖人是西區最好的球隊之一，無奈受到傷病困擾，戰績直直落，最終無緣晉級。

在台灣時間去年12月26日的「耶誕大戰」中，湖人雖在客場成功擊敗衛冕軍，卻在比賽中傷了大將詹姆斯（LeBron James），他在比賽中拉傷腹股溝提前傷退，之後因傷休戰了18場，此外「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）也受到腳踝傷勢影響，球季提前報銷，在傷兵滿營的情況下，湖人從一度暫居西區第四的位置一路下滑。

今天賽前柯爾被問到本季湖人的表現，他認為在「耶誕大戰」交手時，湖人看起來就像是西區最好的球隊之一，當時也看好他們能夠晉級季後賽，「當他們在耶誕大戰中擊敗我們時，在我看來他們就像西區最好的球隊之一，他們的表現就是那樣。我不太清楚當時他們的排名，但你能感受到他們的優異程度，感覺他們正漸入佳境。」

過去勇士連四年與詹姆斯所屬的騎士隊在總冠軍賽碰頭，今天再遇「詹皇」領軍的湖人，卻遇到詹姆斯本季提前「關機」，柯爾也談到詹姆斯及湖人本季遇到的傷兵潮，他說：「我為他（詹姆斯）和湖人感到沮喪，我希望所有人每一年都保持健康，這讓整個聯盟更好，對所有人也都好。」