NBA／沒與詹皇討論過湖人狀況 布萊恩：他自己會懂

2019-04-05 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近日湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）被問到是否有和詹姆斯就本季球隊狀況進行溝通，布萊恩給了否定的答案，並認為詹姆斯自己十分清楚狀況，並鼓勵湖人下一季捲土重來。美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人本季迎來詹姆斯（LeBron James），期盼藉由他的力量帶領球隊重返季後賽，不過球隊受到傷病困擾，連續6季無緣季後賽，近日湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）被問到是否有和詹姆斯就本季球隊狀況進行溝通，布萊恩給了否定的答案，並認為詹姆斯自己十分清楚狀況，並鼓勵湖人下一季捲土重來。

「不，我沒有。」布萊恩近日在接受SiriusXM NBA電台採訪時，被問到是否有和詹姆斯就本季球隊狀況進行溝通，他表示，「我的意思是，根本沒什麼好說的，他自己心裡很清楚，我自己心裡也很清楚，本季因為傷病毀了這支球隊。放輕鬆就好，下一季重整旗鼓、捲土重來，我認為詹姆斯也理解這一點。」

去年夏天詹姆斯再度離開克里夫蘭，轉投西區戰場與湖人簽下一紙四年合約，而湖人也希望借助他的力量，帶領球隊重返季後賽，不過球隊卻飽受傷病困擾，其中詹姆斯在與勇士隊的「耶誕大戰」中不慎拉傷腹股溝，缺席了18場比賽，加上鮑爾（Lonzo Ball）也受到腳踝傷勢本季提前報銷，在傷兵潮前，湖人本季一度衝上到西區第4，但受到傷兵影響，戰績直直落，最終無緣晉級。

「我認為讓他措手不及的，或許還有洛杉磯球迷的嚴苛。」布萊恩說道，「就如同我所說的，洛杉磯球迷不是鬧著玩的，我自己有深刻體會，因為當年我身邊的隊友是帕克（Smush Parker），我心想『你們還想要我做什麼呢？』。」

布萊恩繼續說：「洛城球迷的意思是，『這都是你的錯，你必須解決問題，我不想聽你說這些，我們想要總冠軍，你領了薪水就要解決問題。』這就是洛杉磯，他們就是這樣逼著球員做到極致。」