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SBL/達欣Mayo狂砍37分 拋投絕殺金酒

2019-04-04 21:32聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

SBL超級籃球聯賽，達欣金酒，達欣上半場ㄧ度落後超過20分，達欣下半場加強防守，並靠著洋將Mayoㄧ路狂飆三分球追分，最後關頭小拋投絕殺，以一分逆轉勝對手。

SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對...
SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對手。記者王騰毅／攝影
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SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對...
SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對手。記者王騰毅／攝影
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SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對手。記者王騰毅／攝影
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SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對手。記者王騰毅／攝影
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SBL超級籃球聯賽，達欣對金酒，達欣洋將Mayo狂飆37分，最後關頭絕殺逆轉勝對手。記者王騰毅／攝影
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