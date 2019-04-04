NBA／球迷見面就飆罵詹姆斯 格林：我會把你轟走

2019-04-04 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



格林(左)與詹姆斯。 美聯社 分享 facebook 即使在場上的激烈對抗總讓媒體將兩人間的對抗形容成世仇一般，但金州勇士隊前鋒格林（Draymond Green）在日前上節目談到與洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）間的關係時表示，雖然外界都期望兩人間是對立的，但實際上他一直都把詹姆斯視為家人一般的存在。

格林在近日參加「The Paul Rivera Podcast」節目錄製時，被主持人李維拉（Paul Rivera）問到了關於與詹姆斯間的關係時表示，在媒體的渲然下兩人常被認為是對立且無法相容的關係，不過實際上這卻是外界嚴重的誤解。

「我認為這是嚴重的誤解，最讓我感到生氣的是，某些人看到我時，向我搭訕的第一句話就是『嘿，Fxxk詹姆斯』，這讓我氣的用相同的話回答他們。」在談到外界對兩人間的關係誤解時，格林說：「這可不是正常的對話起頭方式，如果你真的對我這樣說，我肯定會馬上把你轟出去。」

格林強調，自己一直將詹姆斯視為家人一般的存在，「首先你這樣對我說已經越線了，因為他是我的家人，儘管這不事關家人，我也不需要你過來跟我說『Fxxk詹姆斯』，因為我想說的話，我會當面對著詹姆斯說。」

即便雙方在場上對決時總是傾盡全力，甚至有不少的肢體衝突，但這都只是為了幫助所屬球隊贏球，「這一點永遠不會改變，直到我們其中一人退休為止，不然在球場上我們就會是這個樣子，不過球場外就完全是另外一回事，他就像我的家人一樣，我們甚至還合作了幾筆生意。」