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NBA／客場吞連敗 巴特勒告白：想念安比德

2019-04-04 17:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

巴特勒(右)。 路透
巴特勒(右)。 路透
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雖已晉級季後賽，76人隊仍在為更好的種子序努力，只是今天雖迎接巴特勒（Jimmy Butler）回歸，在禁區大將安比德（Joel Embiid）連3戰缺席下卻被老鷹隊啄傷，122：130敗北，讓巴特勒高呼「好想念安比德」。

今天是76人連3場客場旅程的最終戰，球團上周就宣布為讓安比德多休息，客場3連戰禁區大將不會隨隊出征，下戰主場出戰公鹿隊才會回歸。

少了安比德的客場3連戰，76人吞下2敗，前一戰因背部緊繃缺陣的巴特勒說：「這說明了我們多麼想念安比德，他是我們很重要的一份子，你會想念一個攻防兩端都有貢獻的人，這真的不好過，我也不覺得我們處理的夠好。」

巴特勒回歸雖攻下16分，瑞迪克（J.J. Redick）也貢獻6記三分球在內的30分，但全隊38罰錯失16球，前三節雖仍和老鷹分數緊咬，第四節卻從沒嘗過領先滋味，吞下近6戰的第4敗，也讓巴特勒有感而發說：「總會有些逆境，有其是他（安比德）不在時，但我覺得我們整體都該做得更好。」

76人目前49勝29敗戰績排在東區第3位，僅次於龍頭公鹿隊和暴龍隊，和塞爾蒂克隊和溜馬隊則有2.5場差距；剩下的4場例行賽，76人只要再拿1勝且綠衫軍輸掉1場比賽，就能確定以第3種子身分進入季後賽。

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