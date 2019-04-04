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NBA／展開季後賽救贖 暴龍羅瑞：目標只有獎盃

2019-04-04 14:50聯合報 記者劉肇育╱即時報導

羅瑞(右)。 美聯社
羅瑞(右)。 美聯社
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多倫多暴龍在今天以115：105擊敗季後賽首輪的可能對手布魯克林籃網後，收下本季第56勝，在還有3場比賽要打得情況下，仍有機會追平去年所創下的隊史單季新高59勝，不過暴龍主控羅瑞（Kyle Lowry）在今天賽前直言，目前球隊與自己都已經將目標擺在季後賽。

暴龍從2014年起已連續6個賽季挺進季後賽，且其中有4季單季勝場都在50場以上，毫無疑問是東區例行賽最穩定的勁旅之一，不過他們同樣連續5年在季後賽鎩羽而歸，其中僅有2016年挺進到東區冠軍賽，但最終仍敗在詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士手中，且接下來兩年也都遭到騎士擋道，無緣踏出東區。

不過本季不僅詹姆斯出走西區，暴龍在整體戰力上也出現相當大的變化，引進具有冠軍經驗的雷納德（Kawhi Leonard）、格林（Danny Green）以及季後賽老手小加索（Marc Gasol）等人，希望能一舉擺脫過去5年都無法突破東區的陰影。

對於這樣的改變，暴龍主控羅瑞說：「過去幾年我在季後賽有不錯的表現，不過這就是NBA，即使你打到一定程度，但只要輸了就必須歸零、回到原點。然後你必須從頭來過，不過在此同時你又會想著『該死，這是怎麼發生的？什麼時候又會再發生一次？』」

過去幾年羅瑞在季後賽的表現雖然逐年都在進步，但隨著暴龍遭到淘汰，又難免遭到批評者無情攻擊，「很顯然他們並不會去看這些數字，只會看你有沒有拿下總冠軍，這就是那些批評者在做的事情，當你沒有拿到冠軍，就拚命雞蛋裡挑骨頭。」

不過今年暴龍在增加更多人手後，總教練諾斯（Nick Nurse）強調，羅瑞將不再需要扛起如同往年般的巨大壓力，「他現在不再需要場場拿下20分，不論他單場拿4分還是34分，他都是我們的領袖，我們仍舊有贏球的方法，他現在相當相信球隊，這對於他來說是一件好事。」

羅瑞則說：「我們有雷納德、小加索以及一支最棒的團隊，我認為這是一個知道我們自己能耐的好機會，我們不是要去嘗試，而是要去追求，除了獎盃之外沒有其他的目標。」

暴龍詹姆斯雷納德
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