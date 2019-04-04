NBA／史上最快被逐出場 波波維奇被金塊教練調侃

2019-04-04 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



波波維奇總教練被逐出場。 路透 分享 facebook 馬刺隊老教頭波波維奇（Gregg Popovich）率領黑衫軍超過20個賽季，立下戰功無數，今天領兵出戰金塊隊卻寫下另類紀錄，開賽才1分鐘又3秒就領到2次技術犯規，成為最快被吹出場的教頭。

根據艾利斯體育研究中心（Elias Sports Bureau）資料，波波維奇是第一位開賽不到2分鐘就遭驅逐出場的教頭，在此之前的「紀錄保持人」是前巫師總教練桑德斯（Flip Saunders），他2012年1月率隊對塞爾蒂克隊，開賽僅106秒就被趕出場。

波波維奇為捍衛禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）連吞技術犯規，當時金塊米爾賽普（Paul Millsap）為阻擋艾德里奇跳投，伸手往艾德里奇臉上招呼，裁判沒有響哨，球也沒進框，讓板凳區的波波維奇開始抱怨；他喊出暫停後還持續和裁判艾約特（Mark Ayotte）理論，於是領到2次技術犯規出場。

這已是波波維奇本周第2次被吹出場，球隊以85：113落敗後，他沒對這次驅逐出場著墨太多，只要記者「去和官方問答案」，不過賽後記者會他和金塊教頭馬龍（Michael Malone）倒是有些言語交鋒。

「我們正在討論今天有項NBA紀錄。」馬龍說。

波波維奇回應：「什麼紀錄？發生什麼事？」

「有人63秒就出場了。」馬龍回答。

波波維奇這時展現他獨有的「波氏幽默」回擊，反問馬龍「你是認真的嗎？」，還強調可是「有人先動手」，才有後續狀況發生。