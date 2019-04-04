親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

整理包／清明連假去哪玩？ 22家主題樂園限定優惠

運動筆記【海外賽事】回到馬拉松起源地 別具意義的雅典馬【活動】新北運動中心有好康 兒童4月限定驚喜
健行筆記❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」下雨天的錐麓古道
NBA賽事精華- 黃蜂 vs. 鵜鶘 (4月4日)今日最佳好球- Damian Lillard (4月4日)

NBA／史上最快被逐出場 波波維奇被金塊教練調侃

2019-04-04 14:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

波波維奇總教練被逐出場。 路透
波波維奇總教練被逐出場。 路透
分享
馬刺隊老教頭波波維奇（Gregg Popovich）率領黑衫軍超過20個賽季，立下戰功無數，今天領兵出戰金塊隊卻寫下另類紀錄，開賽才1分鐘又3秒就領到2次技術犯規，成為最快被吹出場的教頭。

根據艾利斯體育研究中心（Elias Sports Bureau）資料，波波維奇是第一位開賽不到2分鐘就遭驅逐出場的教頭，在此之前的「紀錄保持人」是前巫師總教練桑德斯（Flip Saunders），他2012年1月率隊對塞爾蒂克隊，開賽僅106秒就被趕出場。

波波維奇為捍衛禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）連吞技術犯規，當時金塊米爾賽普（Paul Millsap）為阻擋艾德里奇跳投，伸手往艾德里奇臉上招呼，裁判沒有響哨，球也沒進框，讓板凳區的波波維奇開始抱怨；他喊出暫停後還持續和裁判艾約特（Mark Ayotte）理論，於是領到2次技術犯規出場。

這已是波波維奇本周第2次被吹出場，球隊以85：113落敗後，他沒對這次驅逐出場著墨太多，只要記者「去和官方問答案」，不過賽後記者會他和金塊教頭馬龍（Michael Malone）倒是有些言語交鋒。

「我們正在討論今天有項NBA紀錄。」馬龍說。

波波維奇回應：「什麼紀錄？發生什麼事？」

「有人63秒就出場了。」馬龍回答。

波波維奇這時展現他獨有的「波氏幽默」回擊，反問馬龍「你是認真的嗎？」，還強調可是「有人先動手」，才有後續狀況發生。

波波維奇金塊艾德里奇
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA／單季2000分、500助攻 里拉德隊史第一人

2019-04-04 14:30

NBA／波總開賽63秒遭驅逐 馬刺慘遭金塊痛宰

2019-04-04 13:50

NBA／哈登31分領軍 火箭18顆三分球輕鬆退快艇

2019-04-04 13:09

NBA／今日戰績表 哈登31分火箭勝快艇拉出4連勝

2019-04-04 13:05

NBA／楊恩飆33分12助攻 躍居老鷹新秀得分榜第2

2019-04-04 13:00

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

NBA／葛里芬持續缺陣 活塞主場不敵溜馬

2019-04-04 11:49

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

NBA／2010年才決定聯手 韋德透露熱火三巨頭內幕

2019-04-04 11:37

NBA／不打了啦！ 巴特勒表示曾想放棄籃球

2019-04-04 11:36

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

NBA／佛西維奇領軍輕取尼克 魔術重回東區第八

2019-04-04 10:17

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

NBA／火箭飆26顆三分 轟平聯盟紀錄

2019-04-03 23:44

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／BBB風波再一樁 鮑爾起訴共同創辦人福斯特

2019-04-03 16:41

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47

NBA／德羅展、懷特聯手出擊 馬刺末節逆轉老鷹

2019-04-03 12:24

NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

NBA／未達晉級季後賽目標 巫師炒掉總管

2019-04-03 09:23

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

日職／狠酸王柏融一安大王 日人覺台灣人超嚴酷

2019-04-03 20:45

NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

2019-04-04 09:46

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

大馬羽賽／球后打開場 戴資穎搶8強門票

2019-04-03 22:02

日職／樂天宋家豪中繼三上三下 未能對決王柏融

2019-04-04 15:09

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

2019-04-04 10:27

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊4連勝

2019-04-03 20:07

ABL／敗給泰國「黑哨」 寶島夢想家：整季努力白費

2019-04-03 22:15

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

NBA／暴龍三星攻77分 客場破籃網拚龍頭仍有望

2019-04-04 10:01

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

2019-04-04 13:48

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

MLB／防禦率無限大 國民投手羅森索史上第一慘

2019-04-04 10:03

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

NBA／綠衫軍三星合拿69分 熱火連敗跌出8強

2019-04-04 11:49

日職／轉戰西武第5戰 廖任磊初登板1局無失分

2019-04-03 20:28

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA／華克第四節爆發 黃蜂力保季後賽最後希望

2019-04-04 12:30

中職／高雄首戰 韓國瑜開出個好球

2019-04-03 20:02

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46

NBA／波總開賽63秒遭驅逐 馬刺慘遭金塊痛宰

2019-04-04 13:50

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

MLB／找到對決哈波的辦法 國民「不讓他打」了

2019-04-04 07:28

ABL／2分差不敵莫諾吸血鬼 寶島夢想家遭淘汰

2019-04-03 21:30

籃球／告別CBA之後 林志傑會加入寶島夢想家？

2019-04-04 10:37

NBA／佛西維奇領軍輕取尼克 魔術重回東區第八

2019-04-04 10:17

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

中職／萊福力7局無失分 兄弟終止跨季戰獅5連敗

2019-04-03 22:31

NBA／楊恩飆33分12助攻 躍居老鷹新秀得分榜第2

2019-04-04 13:00

MLB／爭議行徑被批「草創」 馬恰多敲教士首轟

2019-04-04 08:56

網球／謝淑薇雙料入圍 有望再摘WTA獎項

2019-04-04 08:58

MLB／連26場優質先發 狄葛隆追平百年紀錄

2019-04-04 09:30

MLB／待業中有空 金布洛爾可能出席領冠軍戒

2019-04-04 07:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top