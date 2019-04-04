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NBA／哈登31分領軍 火箭18顆三分球輕鬆退快艇

2019-04-04 13:09聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

哈登。 美聯社
哈登。 美聯社
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上一戰轟出平聯盟紀錄的26顆三分球，休士頓火箭今天外線依舊有所發揮，全場三分球38投18中，遠優於對手的8顆，哈登（James Harden）攻下全場最高的31分，保羅（Chris Paul）29分、卡佩拉（Clint Capela）也有24分、15籃板「雙十」演出，助隊以135：103輕取快艇隊，收下4連勝。

近期打出連勝氣勢且為季後賽首輪主場優勢努力的火箭，在上半場打完就取得15分領先，之後更是一路壓著對手打，易籃後持續轟炸對手籃框，保羅還在第三節時間終了前，從後場的三分線附近投進壓哨打板超大號三分彈，幫助球隊擴大領先分差，火箭單節打出34：20攻勢，三節打完取得29分的領先優勢進入決勝節。

決勝節火箭仍讓主力留在場上，哈登、卡佩拉、保羅等人輪流進攻，將領先擴大到超過30分，最終就以32分差收下4連勝，不過排名西區第二的金塊隊今天也擊敗馬刺隊，火箭與金塊間仍維持1.5場勝場差。

賽前只差8分就達到本季總得分2700分大關的哈登，此役攻下31分、7籃板、7助攻，本季總得分已突破2700分大關，加上總助攻數也已達559次，成為NBA歷史上單季砍下至少2700分和500助攻的球員，來到2723分、566助攻，之前能達成此紀錄的前兩位球員分別是喬丹（Michael Jordan）及阿奇博德（Nate Archibald）。

落敗的快艇不僅三分球輸給對手，團隊籃板也少了火箭10顆，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）20分、4籃板、4助攻已是全隊最佳表現，蓋里納利（Danilo Gallinari）16分、4籃板次之。

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