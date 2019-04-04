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NBA／2010年才決定聯手 韋德透露熱火三巨頭內幕

2019-04-04 11:37聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

韋德(中)與詹姆斯(右)、波希於2010年組三巨頭。 美聯社資料照
韋德(中)與詹姆斯(右)、波希於2010年組三巨頭。 美聯社資料照
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本季將是「最後一舞」的熱火隊球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），近日接受「運動畫刊」（Sports Illustrated）專訪時透露當年熱火組成「三巨頭」的內幕，同時也澄清一個存在多年的傳聞，他表示，當時與詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）的「三巨頭」，是在2010年夏天才決定聯手，而非外界傳言的2008年北京奧運期間。

2010年熱火找來詹姆斯與波許，與韋德組成「三巨頭」，外界普遍認為三人早在2008年北京奧運期間就開始策劃聯手；對此韋德在受訪時回應，「聽著，我沒理由不說出事實。我從來沒想過會和詹姆斯一起打球，如果你在2008年問我，『你和詹姆斯在NBA聯手的可能性有多大？』我會說：『沒有可能。』，直到2010年夏天，我們才決定聯手。」

韋德透露，「三巨頭」聯手話題是在一通電話中被提及，其中包含三人的經紀人，詹姆斯當時注意到熱火有足夠的薪資空間簽下三人；而在2010年6月底，詹姆斯、韋德與波許會面，最終同意聯手，不過在當年7月初詹姆斯透過電視直播親自說出未來動向前，他們並未從詹姆斯那裡得到額外的保證。

「我不知道他（詹姆斯）會在直播中說出什麼，當時我有點緊張，我、他和波許在那次會面中同意聯手，但各自回到家後，你不知道會有什麼變化，等到詹姆斯說出落腳處，我和其他人的反應是一樣的，因為對我來說，季後賽首輪出局的事情將不會再發生。」

在「三巨頭」形成後，熱火在2011-12年球季奪下總冠軍，隔年完成二連霸，不過在2013-14年挑戰三連霸失利後，詹姆斯重返克里夫蘭，熱火「三巨頭」就此瓦解。

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