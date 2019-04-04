親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

運動筆記《強風吹拂》的青春追想曲8成的人都做錯伸展？論拉筋伸展的重要性
健行筆記❤ 感受濃濃芬多精的「特富野古道」，順訪「鹿林神木」下雨天的錐麓古道
NBA焦點球員- Kyrie Irving (4月4日)焦點對決- Kawhi Leonard vs. D'Angelo Russell (4月4日)

NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

上個球季奪下年度MVP的休士頓火箭球星哈登（James Harden），本季仍是獲獎大熱門，主帥丹東尼（Mike D’Antoni）受訪時也談到哈登應該獲選的原因，在於哈登帶領火箭突破開季11勝14負的低潮，順利取得季後賽門票，現在仍努力爭奪更佳排名，目前名列西區第三。

「賽季初期我們處在危險邊緣，當時我們11勝14負，一個賽季打了25場，大家就會說可以看出這支球隊是什麼樣子了。」丹東尼認為，在卡佩拉（Clint Capela）、保羅（Chris Paul）相繼因傷缺席，火箭並沒有向下沈淪，反而在哈登帶領下，戰績向上攀升。

丹東尼說：「這就是哈登應該是MVP的原因，我告訴你們，他接受了這樣的挑戰，在沒有保羅和卡佩拉的情況下，哈登帶領我們來到目前的位置，我可以告訴你們，沒有其他人可以做得到。」

除了哈登之外，外界認為本季帶領公鹿隊暫居東區龍頭並闖進季後賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），也是MVP爭奪戰的熱門人選，不過丹東尼卻給出了不同答案，認為MVP爭奪戰並不接近。

丹東尼說：「我認為不接近，安戴托昆波真的很出色，公鹿送出全聯盟最佳戰績，但我不是在批評他，是為我的球員證明，我們戰績不如公鹿，但也不差，且哈登帶著一群不同的球員做到這一點，在保羅缺席17場、卡佩拉15場的情況下，哈登幾乎每場出賽，很難讓他缺席一場比賽，我找不到其他論點，我會這樣認為，是因為我們的戰績和他的優秀表現。」

哈登公鹿保羅
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

NBA／柯瑞找回神射手感 秘密武器竟是隱形眼鏡

2019-04-04 10:20

NBA／佛西維奇領軍輕取尼克 魔術重回東區第八

2019-04-04 10:17

NBA／今日戰績表 搶西區老大仍有機會火箭今戰快艇

2019-04-04 09:55

NBA／火箭飆26顆三分 轟平聯盟紀錄

2019-04-03 23:44

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／BBB風波再一樁 鮑爾起訴共同創辦人福斯特

2019-04-03 16:41

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47

NBA／德羅展、懷特聯手出擊 馬刺末節逆轉老鷹

2019-04-03 12:24

NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

NBA／未達晉級季後賽目標 巫師炒掉總管

2019-04-03 09:23

NBA／酸裁判「MVP」勇士3巨頭挨罰232萬元

2019-04-03 08:48

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

日職／狠酸王柏融一安大王 日人覺台灣人超嚴酷

2019-04-03 20:45

NBA／林書豪返籃網只2分 暴龍115:105取5連勝

2019-04-04 09:46

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

日職／太冷王柏融不適應 守備扮蒙面俠仍演美技

2019-04-03 13:27

大馬羽賽／球后打開場 戴資穎搶8強門票

2019-04-03 22:02

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47

NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04

日職／陽岱鋼代打敲安 巨人隊4連勝

2019-04-03 20:07

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

ABL／敗給泰國「黑哨」 寶島夢想家：整季努力白費

2019-04-03 22:15

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14

大馬羽賽／戴資穎領軍 3組台將闖第二輪

2019-04-03 20:26

NBA／德羅展、懷特聯手出擊 馬刺末節逆轉老鷹

2019-04-03 12:24

MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18

NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

日職／轉戰西武第5戰 廖任磊初登板1局無失分

2019-04-03 20:28

MLB／先被薛則賞2K 哈波回國民重現超大轟

2019-04-03 11:41

NBA／抄截登史上第9 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47

NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

中職／高雄首戰 韓國瑜開出個好球

2019-04-03 20:02

大馬羽賽／超級丹演大逆轉 周天成連2站一輪遊

2019-04-03 18:50

MLB／遭運動家0:1完封 衛冕軍紅襪開季1勝5敗

2019-04-03 14:38

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

ABL／2分差不敵莫諾吸血鬼 寶島夢想家遭淘汰

2019-04-03 21:30

MLB／今日戰績表 洋基輸老虎田中將大無緣勝投

2019-04-03 14:11

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

中職／萊福力7局無失分 兄弟終止跨季戰獅5連敗

2019-04-03 22:31

NBA／美媒爆料 詹姆斯曾差點要代言Reeboks

2019-04-03 18:33

MLB／找到對決哈波的辦法 國民「不讓他打」了

2019-04-04 07:28

MLB／技壓巨人強投邦賈納 柳賢振本季收第2勝

2019-04-03 13:51

MLB／暗指是叛徒 華盛頓市長短暫發文酸哈波

2019-04-03 16:43

日職／3度錯失得點圈 王柏融無緣建功

2019-04-03 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top