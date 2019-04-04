NBA／哈登應獲選年度MVP 火箭主帥點出原因

2019-04-04 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



上個球季奪下年度MVP的休士頓火箭球星哈登（James Harden），本季仍是獲獎大熱門，主帥丹東尼（Mike D’Antoni）受訪時也談到哈登應該獲選的原因，在於哈登帶領火箭突破開季11勝14負的低潮，順利取得季後賽門票，現在仍努力爭奪更佳排名，目前名列西區第三。

「賽季初期我們處在危險邊緣，當時我們11勝14負，一個賽季打了25場，大家就會說可以看出這支球隊是什麼樣子了。」丹東尼認為，在卡佩拉（Clint Capela）、保羅（Chris Paul）相繼因傷缺席，火箭並沒有向下沈淪，反而在哈登帶領下，戰績向上攀升。

丹東尼說：「這就是哈登應該是MVP的原因，我告訴你們，他接受了這樣的挑戰，在沒有保羅和卡佩拉的情況下，哈登帶領我們來到目前的位置，我可以告訴你們，沒有其他人可以做得到。」

除了哈登之外，外界認為本季帶領公鹿隊暫居東區龍頭並闖進季後賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），也是MVP爭奪戰的熱門人選，不過丹東尼卻給出了不同答案，認為MVP爭奪戰並不接近。

丹東尼說：「我認為不接近，安戴托昆波真的很出色，公鹿送出全聯盟最佳戰績，但我不是在批評他，是為我的球員證明，我們戰績不如公鹿，但也不差，且哈登帶著一群不同的球員做到這一點，在保羅缺席17場、卡佩拉15場的情況下，哈登幾乎每場出賽，很難讓他缺席一場比賽，我找不到其他論點，我會這樣認為，是因為我們的戰績和他的優秀表現。」