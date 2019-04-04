NBA／今夏招募超級球星一起打球 詹姆斯有信心

2019-04-04 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



詹姆斯對球隊招募超級球星有信心。 歐新社 分享 facebook 洛杉磯湖人連續6季無緣季後賽，球隊也在基於保護球員健康的理由下，讓本季曾受到腹股溝傷勢困擾的詹姆斯（LeBron James）提前「關機」。只能展望下一季的詹姆斯，近日在受訪時坦承，今年休季期對他而言非常關鍵，並且相信湖人還能招募到其他超級球星來到洛城，與他一起打球。

「對我個人來說，這是一個關鍵的夏天。」今年夏天詹姆斯將扮演招募人員的角色，因為他知道球隊迫切需要得到幫助，「很顯然球隊會一直存在，但對我來說，這個夏天非常關鍵，因為我仍想競爭，爭奪總冠軍。」

本季湖人迎來詹姆斯，與他簽下一紙四年的合約，希望能藉由他的力量帶領球隊重返季後賽，不過球隊卻受到傷病困擾，其中詹姆斯在與勇士隊的「耶誕大戰」中拉傷腹股溝傷停了18場比賽，球隊戰績也從前段班一路下滑。

「在那個時候，我的傷病可能是我們球隊能夠經歷的最糟糕的事情。我本來已經給自己設定了領導計畫，如何帶領這個球隊，當時這個計畫正良好的執行中。」詹姆斯說，「當然穿著西裝也可以領導球隊，但除非你是總教練，這是不一樣的。」

詹姆斯接著說：「缺席18場比賽是我職業生涯中最長的，這真的是很毀滅性的，不只是對我而言，也是對這支球隊。」

在無緣季後賽後，湖人也繼續為下一個球季做準備，他們希望能在招募到其他超級球星加入，「今年夏天對我和我的未來非常關鍵，我對強森（Magic Johnson湖人總裁）和佩林卡（Rob Pelinka，湖人總管）很有信心，我也相信其他球員願意和我一起打球，我對此非常有自信。」