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灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

杜克的怪物新人威廉斯在今年的大學全國錦標賽「只」打了四場就拿了104分，杜克輸給密西根州大止步於菁英八強，但威廉森已經成為2008年之後，第一位在NCAA全國錦標賽個人得分破百的大一新生。上一位拿下此一紀錄的人是誰？他是羅斯。

當年的羅斯，也是穿著與威廉森配色類似的白底藍字的球衣，以23為背號，帶領曼菲斯大學拿下38勝2負的校史單季最多勝，也是該校25年來首度重回全國評比排名第一，一路打進冠軍戰。在對上名門強隊堪薩斯大學的決賽中，羅斯拿下17分，但正規比賽時間終了前錯失了一記罰球，讓對手有機會以三分壓哨球把比賽逼入延長賽（投進那一球的是後來熱火二連霸時期的主力控衛查莫斯），而曼菲斯大學最終就在延長賽輸球。羅斯六場比賽合計拿下了125分，季後投入選秀，成為公牛狀元。

羅斯在大學時代就有極為優異的表現，使他在2008年的NBA選秀會前就成為聚光燈的...
羅斯在大學時代就有極為優異的表現，使他在2008年的NBA選秀會前就成為聚光燈的焦點，最後也以狀元之姿加入公牛。 歐新社資料照片
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威廉森極有可能宣佈參加今年的NBA選秀，也很有可能成為新科狀元。威廉森在杜克穿的是1號球衣，這也正是羅斯在公牛的號碼。這一切，都曾是羅斯擁有的。而做為2008年狀元的羅斯，曾經擁有的還不只是這個頭銜。他是當年的新人王，而3年之後，他就以22歲之齡成為聯盟史上最年輕的MVP，再與公牛簽下五年九千四百萬的延長合約。

從小在芝加哥南區治安最差的街區長大，羅斯的故事到22歲為止，都是一帆風順的逆轉人生，即使曾在2009年爆出考試成績無效的爭議事件，NCAA在對此一事件進行調查之後，決定撤銷曼菲斯大學那年的戰績做為處罰，但羅斯的人氣絲毫不受影響。

在芝加哥的日子是他人生至今最極致的輝煌，公牛更在上世紀的喬丹之後找到了風城的救世主。但在連串傷勢之後，過去無人能擋的羅斯從雲端跌下，自此雙腳像是被綁上了石塊，再也無法飛翔。而在失去勁爆的體能優勢、速度及爆發力之後，羅斯原本出色的過人、切入、灌籃及封阻能力成了平凡的蒼白，即使傷後的他從投籃、傳球、得分到組織來看，仍是能打的當打後衛，但因為過去MVP的履歷表太過亮麗，在場上的他永遠活在自己過去的陰影之下。

羅斯不但在第一個球季就拿下年度最佳新秀，2011年更成為年度MVP，輝煌的籃球生...
羅斯不但在第一個球季就拿下年度最佳新秀，2011年更成為年度MVP，輝煌的籃球生涯似乎正式要開始之際，厄運卻同時找上門來。 歐新社資料照片
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還有甩不開的傷病，始終烏雲罩頂，左膝傷好換右膝，右膝好了又得再動一次手術，在受傷及復出之間不斷反覆進出的羅斯，一度在自家主場被不耐煩的球迷噓聲伺候，要球隊把他給賣掉。後來羅斯先後被交易到尼克和騎士，在尼克時先爆出2013年時的性侵疑雲案，再來連心魔都找上了他，場上狀況也一路下滑，甚至一度在騎士傳出失蹤。可能很少人記得，最後他是在三隊交易之中被丟到爵士，兩天不到就被釋出。

但很多人會記得，羅斯這一季初在灰狼打出了驚人的復活。尤其是10月31日他本季首次先發的比賽，他單場50分的回春表現，一切就像狀元新人王MVP三位一體的附身，合力在他身上打出了不可思議的一晚，也讓他在受訪的時候流下了苦盡甘來的眼淚。

羅斯(右)在季初對爵士的50分大秀是本季最激勵人心的故事，感動了全球無數球迷。 ...
羅斯(右)在季初對爵士的50分大秀是本季最激勵人心的故事，感動了全球無數球迷。 美聯社
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就當灰狼上季才成功重返久違13年的季後賽之後，本季初羅斯本來很有機會能重拾身手，重返自己同樣渴望的季後賽，不料卻是事與願違。先是灰狼的茶壺風暴，接連折損了頭牌球星巴特勒，又讓老闆出重手開除了總教練錫柏杜；再來灰狼的球季，在前教頭之子小桑德斯以32歲之齡接下帥印之後只打出15勝22敗的成績，打不出應有的期待，而在巴特勒離開之後重回球隊第一主將角色的中鋒唐斯，在西區各隊的戰力高牆之前，依舊頂不起灰狼的戰績。不久，羅斯又受傷了。在12月底時，他的腳踝出現問題，19場比賽斷續缺席了11場，到了3月連右肘也出現傷勢。而灰狼在季後賽絕望之後，決定讓羅斯在接受手術之後就此關機。

灰狼這一季的戰績不好，連帶地也讓羅斯賠上了可能到手的「最佳第六人」獎項。本季他場均18分、4.3助攻、2.7籃板，三月初他本季的有效投籃命中率超過五成，進度效率值有114，雖然不能和他拿下MVP的那一年25分、7.7助攻、4.1籃板的成績相比，但已足以讓他領跑此一獎項。只是另一位成績相仿的競爭者是快艇的威廉斯，在快艇打進季後賽的情況下更有機會奪獎，羅斯很可能會與最佳第六人錯身而過。

羅斯(中)克服重重的困難才能再次受到重用，他非常珍惜能上場的機會，也願意將經驗傳...
羅斯(中)克服重重的困難才能再次受到重用，他非常珍惜能上場的機會，也願意將經驗傳承給年輕球員，可惜灰狼球員學到的不多。 美聯社
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在各隊準備季後賽的同時，手術之後的羅斯也很可能就將從此告別聯盟。與灰狼合約到期之後，羅斯將重入今夏的自由球員市場。雖然他本季打出了復活的表現，但以他過去的傷病史，再加上本季又兩度受傷，很難想像會有多少球隊與他接觸，給他機會。市場確實有傳出公牛要找羅斯回家的消息，這一支跟著羅斯一起倒下的昔日強隊，今年的戰績是全聯盟第四差。若是謠傳成真，或許這是30歲的羅斯結束生涯的理想之地。

下個星期四，羅斯個人的紀錄片將會正式公開，這部以維尼小熊的名字「POOH」為名的片子，總結了他至今令人唏噓驚奇的籃球生涯。為何以維尼小熊的名字取名？因為這是羅斯的祖母給他起的小名，這名字象徵著他幼年的起點，而這部片可能就是他NBA生涯的終點。

對羅斯來說，或許人生最糟糕的憔悴已經過去。在去年10月31日單場50分賽後訪問時流下的淚水，已經讓羅斯洗掉了過去這八年來傷痛反覆折磨他的種種委屈。即使最終又是失望的一季，即使球隊沒有打入季後賽，即使季後他不會獲得續簽或是第六人的獎項，但他至少找回了自己在場上打球的動力和他想要有的姿態。

灰狼Derrick Rose

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
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