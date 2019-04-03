NBA／衛少刷史詩級大三元 朗多：要有好隊友

2019-04-03 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



衛斯特布魯克。 美聯社 分享 facebook 奧克拉荷馬雷霆主控衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天出戰洛杉磯湖人的比賽中，繳出20分20籃板21助攻的聯盟史上第二次「三20」大三元，讓湖人主控朗多（Rajon Rondo）賽後表示，要達成這樣的史詩級數據除了要有優異的個人能力外，更重要的是要有非常好的隊友。

在今天之前，NBA史上僅有「上古巨獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）曾寫下單場得分、籃板、助攻皆至少20次的「三20」大三元，不過在今天衛斯特布魯克也加入此行列，在NBA紀錄本上留名。

對於衛斯特布魯克寫下史詩級數據，湖人主控朗多表示，衛斯特布魯克本來就是一名很擅長助攻的球員，而且也是一名很會抓籃板的後衛，更重要的是他有一批好的隊友，「他的隊友們今晚站出來並把握住了每一次機會，想要達成這個成就，你一定要有好的隊友和一個有默契的團隊，這樣才能讓助攻、投籃、命中一氣呵成。」

生涯同樣有32次大三元，排名在史上第11名的朗多表示，要達成張伯倫與衛斯特布魯克的「三20」大三元真的是一件很困難的事情，「畢竟歷史上就只有兩個人達成過，我連我上次拿下20次助攻是什麼時候都已經忘記了，我認為已經是很久以前的事情了。」