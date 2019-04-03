NBA／抄截登史上第九 保羅這項紀錄仍無人能及

2019-04-03 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



休士頓火箭主控保羅（Chris Paul）在今天出戰沙加緬度國王的比賽中，全場繳出7分12助攻2抄截的數據，不僅幫助火箭本季橫掃國王，個人生涯累積2113次抄截，還超越羅伯森（Alvin Robertson）登上史上第9名，且距離排名第8名的歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）僅剩下不到50次差距。

目前已經是現役球員中抄截數最多的保羅，雖然本季受到傷勢影響至今僅出賽54場，不過他每場比賽仍就能拿下平均1.9次抄截，持續累積生涯抄截總數，在今天單場拿下2助攻後，他生涯也已累積2113次抄截，超越原先以2112次排名第9名的羅伯森。

在現役球員中，生涯抄截數僅次於保羅的為湖人詹姆斯（LeBron James），不過他到今天為止僅完成1937次抄截，將難以撼動保羅現役神偷的地位。

而在NBA於1974年將抄截列入統計數據以來，保羅在2008年到2014年的7年間共6度拿下抄截王頭銜，是聯盟中拿過最多抄截王頭銜的球員，就連NBA歷史抄截王，生涯累積3256次抄截的前爵士傳奇球星史塔克頓（John Stockton）都僅兩度拿下抄截王，而艾佛森（Allen Iverson）、喬丹（Michael Jordan）等人也都僅拿下過3次抄截王，並列史上第2名。