NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞。 路透 分享 facebook 勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天面對金塊隊，擅長的三分球10投5中、攻下17分，除助隊在分區龍頭保衛戰勝出，隊史得分榜也前進一位，超越NBA名人堂球星穆林（Chris Mullin）、獨居隊史第4。

柯瑞賽前累積得分16219分，和穆林的16235分差距16分；他第四節7分22秒飆進單場第5記三分球後，剛好以1分之差「超車」，且是連續9場比賽至少投進5記三分球，創下個人生涯最佳。

這記三分球破網後，勇士領先分數已達30分，柯瑞也完成本戰任務，另有5籃板、5助攻和3抄截的他賽後透露，並不清楚得分榜向前一位，「這讓我有點措手不及，不過這仍是很特別的夜晚，尤其當你知道穆林穿著勇士球衣、代表球團和灣區所做的事情。」

柯瑞提到，穆林球衣會高掛球場，絕對其來有自，「這是很酷的時刻，希望我有機會和他聊聊、見面，一起分享很棒的時刻。」

勇士隊史得分榜第1位是張伯倫（Wilt Chamberlain）的17783分，第2位是貝瑞（Rick Barry）的16447分，第3位是亞瑞辛（Paul Arizin）的16266分，勇士本季例行賽還有5場，目前已累積16236分的柯瑞要擠身隊史第3問題不大。