NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

分享 facebook 勇士隊明星前鋒杜蘭特(Kevin Durant)今天一口氣領到兩次技術犯規,沒能完成和金塊隊的比賽就被趕出場,球隊最終雖以116:102拿下勝利,但他本季技術犯規累積已達15次,再1次就要自動禁賽一場。

根據NBA規格,球員或教練單季累積16次技術犯規將自動禁賽1場,之後每增加2次技術犯規就再禁賽1場,季後賽則是重新計算;除杜蘭特已經領到15次技術犯規,隊友格林(Draymond Green)也是15次技術犯規在身。

杜蘭特怒氣的引爆點在今天第三節8分27秒的一次進攻,他跳投遭金塊前鋒米爾賽普(Paul Millsap)干擾,杜蘭特認為遭犯規,但裁判並沒響哨,他馬上和裁判爭論,並在8分21秒領到第一次技術犯規。

勇士中鋒卡珍斯(DeMarcus Cousins)和教頭柯爾(Steve Kerr)雖試圖要杜蘭特冷靜下來,但裁判薩巴(Zach Zarba)很快再送仍在爭論的杜蘭特第二次技術犯規,讓他留下出賽21分鐘,21分、6助攻的數據離場。

今天比賽是在勇士主場甲骨文球場舉行,杜蘭特離場時球迷對裁判大飆髒話,杜蘭特賽後則是沒受訪就離開。

柯爾表示,杜蘭特被吹第一個技術犯規不意外,「但我不認為他該領到第二次,我很驚訝,我目睹整件事,我不認為他該被禁賽,但我覺得薩巴是這場比賽最好的裁判之一,所以我沒再抱怨,他清楚自己在做什麼。」

不過柯爾整段發言就出現兩次「驚訝」,他說:「我從沒真的好好解釋,也沒機會和他說話,但我們會繼續向前。」

Kevin Durant loses it on the ref and gets ejected pic.twitter.com/M2E5BJuBH7