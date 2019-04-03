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NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34聯合報 記者曾思儒╱即時報導

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勇士隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天一口氣領到兩次技術犯規，沒能完成和金塊隊的比賽就被趕出場，球隊最終雖以116：102拿下勝利，但他本季技術犯規累積已達15次，再1次就要自動禁賽一場。

根據NBA規格，球員或教練單季累積16次技術犯規將自動禁賽1場，之後每增加2次技術犯規就再禁賽1場，季後賽則是重新計算；除杜蘭特已經領到15次技術犯規，隊友格林（Draymond Green）也是15次技術犯規在身。

杜蘭特怒氣的引爆點在今天第三節8分27秒的一次進攻，他跳投遭金塊前鋒米爾賽普（Paul Millsap）干擾，杜蘭特認為遭犯規，但裁判並沒響哨，他馬上和裁判爭論，並在8分21秒領到第一次技術犯規。

勇士中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）和教頭柯爾（Steve Kerr）雖試圖要杜蘭特冷靜下來，但裁判薩巴（Zach Zarba）很快再送仍在爭論的杜蘭特第二次技術犯規，讓他留下出賽21分鐘，21分、6助攻的數據離場。

今天比賽是在勇士主場甲骨文球場舉行，杜蘭特離場時球迷對裁判大飆髒話，杜蘭特賽後則是沒受訪就離開。

柯爾表示，杜蘭特被吹第一個技術犯規不意外，「但我不認為他該領到第二次，我很驚訝，我目睹整件事，我不認為他該被禁賽，但我覺得薩巴是這場比賽最好的裁判之一，所以我沒再抱怨，他清楚自己在做什麼。」

不過柯爾整段發言就出現兩次「驚訝」，他說：「我從沒真的好好解釋，也沒機會和他說話，但我們會繼續向前。」

杜蘭特勇士柯爾
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