NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



衛少大三元獻過世好友。 美聯社 分享 facebook 雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），今日用20分、21助攻、20籃板、繼傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）後，史上第二人完成「三20」紀錄，送昨日遭槍殺的好哥們，洛城饒舌歌手尼普塞（Nipsey Hussle）最後一程。

葛萊美獎提名饒舌歌手尼普塞，昨日傳出遭槍殺，與他交情甚篤的「衛少」，昨日聽聞消息就在推特悼念，「兄弟，你是唯一的唯一。安息吧饒舌之王。」聯盟眾球星包括哈登、柯瑞也紛紛發文。

今日對雷霆完成罕見紀錄，率雷霆119：103終止近期二連敗，「衛少」賽後未見喜色，對於紀錄並未多談，「這不是為了自己，而是為了兄弟尼普塞。20加20加20，我想他們會懂。」

尼普塞傳聞是洛城非裔美國幫派（Rollin 60s Neighborhood Crips）成員之一，槍案也被認為與幫派尋仇有關。「衛少」表示，針對這件事不會發表太多看法，但就如同他在賽場所說的，此役就是獻給尼普塞。

衛斯特布魯克此役不斷穿梭禁區，為隊友製造空檔，首節就送出10助攻，「衛少」說，「我只是試著攻擊禁區，用我的優勢吸引對方三、四個人包夾，並找到有空檔的隊友。」

雷霆主帥唐納文（Billy Donovan）表示，賽前就知道「衛少」摯友逝世消息，陣中數名球員近幾天大受打擊，「對衛少而言，這件事影響他很深。」