NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



火箭隊哈登攻下36分。 路透 分享 facebook 火箭「一哥」哈登（James Harden）於前役在主場對國王完成生涯第五度50分「大三元」，今日改作客沙加緬度，個人轟下七記三分球，全隊26顆三分追平去年12月創下的聯盟最佳紀錄，火箭以130：105痛宰國王，本季四戰拿下橫掃勝利。

火箭隊是在去年12月20日對巫師，以26顆三分球改寫由騎士保持的單場25顆三分球聯盟紀錄，今對國王之戰再度下起三分雨，命中率達四成二六，飆進平紀錄的26顆三分球。

哈登包辦七顆，等同於國王的團隊三分球命中數，並且攻下「雙十」的36分、10助攻，葛登（Eric Gordon）挹注五記三分球，與豪斯（Danuel House Jr.）攻下全隊次高19分。

哈登在上半場就攻下23分，率火箭帶著16分領先進入下半場，第三節更將比數擴大到23分，末節再轟下39：28攻勢，終場以25分之差大勝國王。塔克（PJ Tucker）13分、3籃板，保羅（Chris Paul）12助攻、7分、5籃板，卡佩拉（Clint Capela）抓13籃板、7分。

國王隊希爾德（Buddy Hield）20分、7籃板、5助攻全隊最佳，巴格利（Marvin Bagley III）板凳貢獻19分、8籃板，畢耶利察（Nemanja Bjelica）12分、6籃板，巴恩斯（Harrison Barnes）10分、5籃板。