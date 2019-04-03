NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



祖巴茲(藍衣者)。 路透 分享 facebook 2月被湖人交易至快艇的22歲中鋒祖巴茲（Ivica Zubac），顯然對在新東家的生活很滿意，要外界無須同情他，反而向湖人球迷喊話，快艇隊才有好的球賽。

祖巴茲是在2016年選秀會次輪加入湖人，最近轉戰快艇前出賽33場，12場擔任先發，場均8.5分、4.9籃板表現不俗，不少人為他抱屈，認為湖人高層看走眼，但快艇在3月拿下聯盟最佳13勝2負，有望以西區第六晉級季後賽，且是聯盟第四支登錄名單中沒有任何明星賽成員，卻能獲得45勝以上的球隊，湖人則是連續六季被拒於季後賽門外。

「每個人都對我說，『我們很想念你』。我總是回應，『我現在在更好的球隊，你們無須為我難過。』。」祖巴茲還告訴湖人球迷，「如果你想看好的比賽，那就看快艇的比賽吧。」

曾經身為湖人一員，祖巴茲總是被教導要痛恨同城的快艇，他坦言以前也不喜歡快艇，直到改披戰袍，「我發現一切都很美妙，球團就像個大家庭，每個人關係都很緊密，感覺很棒。」

轉戰快艇後，祖巴茲場均9分、7.5籃板，相較於效力快艇，過去披紫金戰袍的兩年半時間，沒有太多機會嘗勝利滋味，也改變他對籃球的看法，「贏球感覺很棒，我不在乎個人數據，贏球才是最重要的事。」