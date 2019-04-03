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NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美聯社
美聯社
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雷霆球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天迎戰湖人成就紀錄之夜，完成20分、21助攻、20籃板，成為繼傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）之後，51年來史上第二位完成「三20」球員，率雷霆119：103勝出，中止近期二連敗。

張伯倫曾在1968年2月2日完成22分、25籃板、21助攻。衛斯特布魯克終場前一分鐘還差1籃板，倒數39.5秒爭搶籃板時，抓下單場第20顆籃板球，全場球迷也報以熱烈歡呼。

衛斯特布魯此役在首節就送出雙位數助攻，前三節就完成生涯第135次、本季第31次「大三元」，攻下16分、14籃板、18助攻。

雷霆隊上半場結束取得4分領先，易籃後衛斯特布魯克單節獨拿11分，率隊打出35：23，擴大領先至16分，湖人末節一度追到5分差，倒數4分鐘衛斯特布魯克再跳出連罰帶投連拿4分，幫助球隊穩住陣腳。

衛斯特布魯克表示，自己以謙卑之心完成紀錄，並將此獻給昨日遭槍擊的洛杉磯饒舌歌手，同時也是自己的好哥們尼普塞（Nipsey Hussle），並感謝隊友為他製造機會。

雷霆隊六人得分上雙，葛蘭特（Jerian Grant）攻下22分、5籃板，喬治（ Paul George）19分、6籃板、5助攻、5抄截，佛格森（Terrance Ferguson）、施羅德（Dennis Schroder）各挹注15分，湖人隊庫茲瑪（Kyle Kuzma）因左腳肌腱炎連續第二場缺陣，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）得全隊最佳23分、5籃板、4助攻。

衛斯特布魯克雷霆張伯倫
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