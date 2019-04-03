NBA／未達晉級季後賽目標 巫師炒掉總管

2019-04-03 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



巫師長年總管葛蘭菲德被炒掉。 美聯社 分享 facebook 華盛頓巫師中鋒哈沃德（Dwight Howard）、主控沃爾（John Wall）相繼因傷球季報銷，最終球隊沒能挺進季後賽，老闆昂西斯（Ted Leonsis）今天宣布，撤換任總管長達16個球季的葛朗菲德（Ernie Grunfeld），由資深籃球營運副總裁夏帕德（Tommy Sheppard）接任總管。

巫師隊本季戰績32勝46負，提前從季後賽競爭行列出局，葛朗菲德任職總管16年來，期間巫師隊拿下568勝724負。

16年來巫師隊僅在2016–17年拿下分區冠軍，但從未拿超過50勝，且最多只挺進季後賽次輪，同樣是2016–17年球季，東區四強賽系列戰三比四不敵波士頓塞爾蒂克。

昂西斯表示，儘管球隊主力遭逢傷兵潮，但球隊未達賽前晉級季後賽的預期目標，也必須承擔責任，「感謝葛朗菲德任職期間為巫師隊的貢獻，孜孜不倦地讓我們成為聯盟頂尖球隊。」

沃爾在年初腳踝動刀後，又在家中跌倒導致左腳跟腱斷裂，連2019-20年球季都可能報銷，僅剩比爾（Bradley Beal）苦撐，由於巫師雙星佔去球團薪資一大部分，今夏巫師隊恐怕沒有多餘薪資能攬進自由球員，加上葛朗菲德又送出今年選秀次輪籤，巫師隊在下一季恐怕也不好過。