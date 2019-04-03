親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

古物劫難！大師壁畫慘遭肢解 鑑價竟是驚人數目

24年前台海危機前曾有機密電話「要打飛彈了但不用慌」

運動筆記2019我的全馬初體驗-名古屋女子馬拉松添丁~初馬加油~
健行筆記【日本百名山】那幸福的一天-荒島岳從海到山的彼端（下）：奇萊南華
NBA今日最佳好球- Josh Jackson (4月2日)今日最佳助攻- Ryan Arcidiacono (4月2日)

NBA／酸裁判「MVP」勇士3球員挨罰232萬元

2019-04-03 08:48聯合報 記者林宋以情╱即時報導

柯瑞(前)與格林因批評裁判被罰。美聯社
柯瑞(前)與格林因批評裁判被罰。美聯社
分享
勇士隊格林（Draymond Green）、柯瑞（ Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）上周延長賽130：131不敵灰狼隊一役，賽後對裁判吹判表達不滿，聯盟今日對三人祭出裁決，合計共罰7萬5000美元（約台幣232.8萬）。

該役延長賽中最後五秒出現兩次爭議判決，都對勇士隊不利，柯瑞和杜蘭特賽後暗諷裁判是「最佳球員」，不過官方隨後釋出最後兩分鐘裁判報告，判定判決無誤，聯盟也在今日對三人祭出裁決。

格林賽後在推特各PO到「TD」、「MK」，被認為是裁判唐納吉(Tim Donaghy)、柯古特（Marat Kogut）的縮寫，聯盟認定他上質疑裁判的公正，挨罰三人中最高3萬5000美元。

柯瑞、杜蘭特則因為在公開場合批評、質疑裁判各挨罰2萬5000美元和1萬5000美元。柯瑞當時暗諷柯古特是單場MVP，認為比賽結果應該讓球賽來決定，直呼很不幸。

杜蘭特同樣提到柯古特，反諷他是今日場上最佳球員，他讀秒階段四分打遭裁判取消，賽後說，「柯古特太會吹哨了，他知道大家都會針對我犯規，且在我出手前就響哨，他是史上最偉大裁判。」

柯瑞(前)與格林因批評裁判被罰。美聯社
柯瑞(前)與格林因批評裁判被罰。美聯社
分享

柯瑞杜蘭特勇士
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

NBA／今日戰績表 華克47分難救黃蜂、季後賽漸遠

2019-04-02 15:31

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

NBA／控波爾辛吉斯性侵 女子曾要脅尼克調解

2019-04-02 13:55

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

NBA／溜馬主場擊退活塞 爭主場優勢還得加油

2019-04-02 11:45

NBA／上週最佳球員 里拉德、佐蒙德攜手獲選

2019-04-02 11:16

NBA／最佳新秀誰屬 西蒙斯投給唐西奇

2019-04-02 10:40

NBA／綠衫軍先禮後兵 韋德TD花園最終戰吞敗

2019-04-02 10:29

NBA／詹姆斯世界盃缺席 東京奧運沒說死

2019-04-02 09:25

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

草根英雄崛起 你不該忽視的溜馬

2019-03-16 06:01

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00

紫黑軍團再起 年輕國王發起季後賽豪語

2019-03-13 10:08

「決定」續集搞成一齣爛戲 詹姆斯的大挫敗

2019-03-13 07:00

洛城風雨滿天下 沒球星的快艇給湖人上了一課

2019-03-08 07:00

認定保羅是火箭領袖 哈登「為副不仁」直指勇士

2019-03-07 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪打滿末節攻5分 暴龍12分差勝魔術

2019-04-02 09:49

日職／王柏融全場4支1 火腿1：3不敵樂天

2019-04-02 18:45

不適應無球打法 林書豪很難融入暴龍

2019-04-02 10:00

大馬羽賽／新戰袍加身 戴資穎旋風晉級

2019-04-02 19:11

世界盃男籃／怪物新人威廉森 美國隊有意徵召

2019-04-02 12:33

NBA／深受綠衫軍愛戴 韋德獲贈冠軍地板驚喜

2019-04-02 13:20

NBA／開女兒愚人節玩笑 綠衫軍教頭遭報應

2019-04-02 16:36

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

2019-04-02 18:46

NBA／詹姆斯世界盃缺席 東京奧運沒說死

2019-04-02 09:25

NBA／格林本季新高29分 暴龍隊史六度分區封王

2019-04-02 11:24

NBA／綠衫軍先禮後兵 韋德TD花園最終戰吞敗

2019-04-02 10:29

大馬羽賽／台混雙出師不利 戴資穎搶勝

2019-04-02 14:43

NBA／曾重用林書豪 籃網教頭亞特金森傳獲續約

2019-04-02 14:09

日職／10天4球場1387公里 王柏融的遠征挑戰

2019-04-02 10:44

NBA／最佳新秀誰屬 西蒙斯投給唐西奇

2019-04-02 10:40

CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34

MLB／安都哈右肩關節唇撕裂 最慘可能整季報銷

2019-04-02 11:58

NBA／2019一場未打 灰狼柯文頓動刀

2019-04-02 15:15

NBA／遭公鹿末節擊潰 籃網季後賽路步步驚心

2019-04-02 12:50

前國手控體育署 20年來欠國光獎金近2.8億元

2019-04-02 15:03

日職／巨人主場擊垮阪神 陽岱鋼本季打點開張

2019-04-02 20:16

日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

MLB／海斯6.1局無安打被拉下 金鶯牛棚險砸鍋

2019-04-02 11:28

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17

因禁賽全運會獎牌獎金遭追回 莊佳佳：據理力爭

2019-04-02 13:49

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

MLB／今日戰績表 普萊斯也擋不住紅襪3連敗

2019-04-02 16:07

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

NBA／末節轟垮灰狼 拓荒者重回西區第3

2019-04-02 15:00

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

NCAA╱杜克、北卡都回家 最後4強新血爭鋒！

2019-04-02 16:31

NBA／輸球馬上滑手機 魔術後衛關心對手戰況

2019-04-02 18:12

MLB／國民球迷由愛生恨 惡搞哈波球衣趣味十足

2019-04-02 17:00

MLB／7局12K平個人新高 克里文格不滿意球速

2019-04-02 12:33

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

NBA／上週最佳球員 里拉德、佐蒙德攜手獲選

2019-04-02 11:16

日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37

NBA／控波爾辛吉斯性侵 女子曾要脅尼克調解

2019-04-02 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top