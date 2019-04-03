NBA／酸裁判「MVP」勇士3球員挨罰232萬元

2019-04-03 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



柯瑞(前)與格林因批評裁判被罰。美聯社 分享 facebook 勇士隊格林（Draymond Green）、柯瑞（ Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）上周延長賽130：131不敵灰狼隊一役，賽後對裁判吹判表達不滿，聯盟今日對三人祭出裁決，合計共罰7萬5000美元（約台幣232.8萬）。

該役延長賽中最後五秒出現兩次爭議判決，都對勇士隊不利，柯瑞和杜蘭特賽後暗諷裁判是「最佳球員」，不過官方隨後釋出最後兩分鐘裁判報告，判定判決無誤，聯盟也在今日對三人祭出裁決。

格林賽後在推特各PO到「TD」、「MK」，被認為是裁判唐納吉(Tim Donaghy)、柯古特（Marat Kogut）的縮寫，聯盟認定他上質疑裁判的公正，挨罰三人中最高3萬5000美元。

柯瑞、杜蘭特則因為在公開場合批評、質疑裁判各挨罰2萬5000美元和1萬5000美元。柯瑞當時暗諷柯古特是單場MVP，認為比賽結果應該讓球賽來決定，直呼很不幸。